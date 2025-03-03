أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسماء 5 عملات مشفرة يتوقع إدراجها ضمن الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي الجديد للعملات الرقمية، مما رفع قيمتها بصورة فورية مساء أمس.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير/كانون الثاني بشأن الأصول الرقمية من شأنه أن يفضي إلى مخزون من العملات منها بيتكوين وإيثريوم و"إكس آر بي" و"إس أو إل" و"إيه دي إيه"، ولم تُعلن أسماء هذه العملات من قبل.

ارتفاعات

ارتفعت عملة بيتكوين 7% إلى 91 ألفا و960 دولارا خلال آخر 24 ساعة في أحدث تعاملات.

وصعدت إيثريوم 4.78% إلى 2348.8 دولارا.

وارتفعت إكس آر بي 14% إلى 2.58 دولار.

وارتفعت سولانا 11.24% إلى 160.33 دولارا.

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي الذي أصدره أعطى "توجيها لمجموعة العمل الرئاسية للمضي قدما في الاحتياطي الإستراتيجي للعملات المشفرة الذي يشمل ريبل وسولانا وكاردانو. سأحرص على أن تكون الولايات المتحدة هي عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وبعد أكثر من ساعة، قال ترامب في منشور آخر "ستكون بيتكوين وإيثر بلا شك في قلب الاحتياطي، مثل العملات الرقمية الأخرى القيّمة".

دعم

وحظي ترامب بدعم صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية في 2024، وسرعان ما تحرك لدعم أولويات السياسات المتعلقة بالصناعة.

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وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، فرضت الهيئات التنظيمية قيودا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية الأميركيين من الاحتيال وغسل الأموال.

مع ذلك، انخفضت قيمة العملات المشفرة بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع خسارة أكبر العملات الرقمية جميع مكاسبها التي حققتها بعد فوز ترامب في الانتخابات.