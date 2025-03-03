استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في أغلبية المناطق السورية، في الوقت الذي ثبّت فيه مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة الأميركية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية:

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 10 آلاف و100 ليرة عند الشراء و10 آلاف و250 ليرة عند البيع، وهي المستويات نفسها المسجلة مساء أمس الأحد.

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة بصورة طفيفة إلى 10 آلاف و300 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و250 ليرة مسجلة مساء أمس، في حين استقر عند الشراء عند 10 آلاف و450 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

سجل سعر صرف الليرة السورية ثباتا مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

علق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا عن سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

تلقت سوريا 300 مليار ليرة مؤخرا قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين.

حل جيش النظام السابق وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.