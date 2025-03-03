مصر تعلن عن فرص استثمارية لتطوير مناطق استكشاف نفطية

أعلنت وزارة البترول المصرية طرح فرص استثمارية جديدة لتطوير 7 حقول في البحر المتوسط ​​و6 مناطق استكشاف بخليج السويس والصحراء الغربية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه الفرص تأتي "ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وسيتم فتح المزايدة عليها لمدة شهرين، وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025".

وأضاف البيان "تفتح هذه الفرص آفاقا كبيرة لتوسيع إنتاج البترول والغاز وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني".

وتولي مصر أهمية للتوسع في إنتاج الغاز في ظل اعتمادها عليه لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء.

وأدى تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى عودة مصر لوضع المستورد الصافي، لكنها تجري محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة استثماراتها لتعويض الانخفاض.

حقل ظهر

جدير بالذكر أن وزير البترول المصري كريم بدوي قال الشهر الماضي إن أعمال الحفر في مشروع استكمال تنمية حقل غاز ظهر استؤنفت منتصف فبراير/شباط الجاري.

وكان إنتاج الحقل قد تأثر بسبب تأخر مستحقات شركات نفط أجنبية.

وقال رئيس شركة بتروبل خالد موافى إن الأعمال الجديدة ستشمل 3 آبار بحقل ظهر تبدأ بالبئر ظهر 13 ثم ظهر 6 يعقبه ظهر 9.

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وبلغ متوسط ​​الإنتاج في حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من 2024، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها في 2019.

وتولي مصر أهمية للتوسع في إنتاج الغاز في ظل اعتمادها عليه لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء.

وأوقفت الحكومة في يوليو/تموز الماضي قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.