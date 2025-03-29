ترامب يضغط على مستشاريه لتصعيد الرسوم الجمركية

نقلت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحث كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزما بشأن الرسوم الجمركية في ظل استعداد الإدارة لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.

ورغم دعوات حلفاء ترامب في وول ستريت والكونغرس لتبني نهج أكثر اعتدالا، قال تقرير الصحيفة إن ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.

وذكر تقرير الصحيفة أن ترامب يواصل إخبار مستشاريه أنه يريد الاستمرار في زيادة التدابير التجارية، وأعاد في الأيام القليلة الماضية طرح فكرة فرض رسوم جمركية شاملة تُطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن البلد المصدر.

وأفادت الصحيفة أن ترامب عبر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقا خلال ولايته الأولى ملقيا باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع، مضيفة أنه لم يتضح بعد مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة.

وبحسب الصحيفة، قال الرئيس لمستشاريه إن الرسوم الجمركية تمثل مكسبا للولايات المتحدة إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة.

وقال ترامب أمس الجمعة إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد أن تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

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وصرح ترامب الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، ووجه تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.