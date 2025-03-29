ترامب: مستعد لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تريد تجنب فرض رسوم جمركية أميركية عليها، لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب أيضا إنه سيعلن قريبا عن رسوم جمركية تستهدف قطاع الأدوية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها.

وأضاف ترامب أن دولا بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنب الرسوم الجمركية المضادة.

وتابع "إنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من أبريل/نيسان المقبل، رد ترامب "لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة".

وقال ترامب أول أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، ووجه تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

إعلان

ودعت إسبانيا إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب بشأن واردات السيارات، وانتقدت ألمانيا هذه الرسوم، في حين عرضت الهند تخفيضات جمركية على واردات المنتجات الزراعية من أميركا.

أما الصين، فقالت أمس الخميس إنه "لا رابح في حرب تجارية"، وإن النمو والازدهار لأي دولة لا يتحقق من خلال فرض رسوم جمركية.

والأربعاء الماضي أيضا أعرب ترامب عن استعداده لتسويات جمركية مع الصين مقابل موافقتها على بيع أنشطة منصة تيك توك في الولايات المتحدة.

ورفضت الصين أول أمس الخميس اقتراح ترامب بشأن صفقة "تيك توك"، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون "فيما يتعلق بمسألة تيك توك، أكد الجانب الصيني موقفه مرارا، كما أن موقف الجانب الصيني رفض رسومٍ جمركية إضافية ثابتٌ وواضح".