الخطوط القطرية و"فيرجن أستراليا" تحصلان على الموافقة النهائية للتحالف

حصلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، و"فيرجن أستراليا" على موافقة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية من أجل التحالف المتكامل بين الشركتين.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، أن هذا القرار النهائي يشير رسميا إلى إطلاق 28 رحلة جديدة أسبوعيا لشركة "فيرجن أستراليا" الجوية بين أستراليا والدوحة، والتي يتم تشغيلها بموجب عقد إيجار مع الخطوط الجوية القطرية.

وستؤدي موافقة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية للناقلة الأسترالية إلى زيادة المنافسة في سوق السفر، مع توفير خيارات وقيمة أكبر للمسافرين من أستراليا.

ومن المقرر أن تبدأ "فيرجن أستراليا" -التي ستشغل الطائرات المستأجرة من الخطوط الجوية القطرية- رحلاتها طويلة المدى إلى مدينة الدوحة من سيدني، وبريسبان، وبيرث اعتبارا من يونيو/حزيران 2025، تليها من ملبورن إلى الدوحة في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومن خلال مطار حمد الدولي في الدوحة، تتيح الرحلات المجال لأكثر من 100 مسار جوي عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وستقدم الرحلات الجديدة دفعة كبيرة للاقتصاد وقطاع السياحة الأسترالي، وهذا ينتج قيمة اقتصادية تقدر بنحو 3 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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وسيدعم هذا التعاون نمو فرص العمل، سواء في "فيرجن أستراليا" أو في قطاعي الطيران والسياحة الأوسع نطاقا في أستراليا.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الأسترالية على استثمار مجموعة الخطوط الجوية القطرية بنسبة 25% "فيرجن أستراليا" اعتبارا من 27 فبراير/شباط 2025 لتنضم إلى شركة "باين كابيتال"، الشركة المساهمة بالقيمة الأكبر حاليا.

وقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن إعلان لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية اليوم يعطي إشارة واضحة إلى الرغبة في تقديم المنافسة والخدمة ذات المستوى العالمي والقيمة للمسافرين من أستراليا".

وأضاف: "يمثل ذلك بداية فصل جديد في العلاقة بين شركتي الطيران لدينا".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن أستراليا" ديف إيمرسون: "تمثل موافقة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية على شراكتنا الإستراتيجية العميقة مع الخطوط الجوية القطرية بداية فصل جديد لنا وعالم من الفرص لموظفينا وعملائنا".

وأضاف: "بدأنا نشهد بالفعل بعض الفوائد الإيجابية للشراكة، بما في ذلك زيادة حركة بيع تذاكر الطيران بين أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل زيادة المنافسة".

أما مفوضة لجنة المنافسة آنا براكي فقالت: "نرجح أن يعود هذا الإجراء بمنافع عامة، مثل زيادة نطاق الرحلات بين أستراليا والشرق الأوسط".