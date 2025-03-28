رسوم ترامب.. إسبانيا تدعو للحوار وألمانيا تنتقد والهند تهادن

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الإدارة الأميركية اليوم الجمعة إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيفرضها على سلع أوروبية.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.

وذكرت المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعد ردا "حازما ومدروسا" على ذلك.

وأضاف سانشيز في خطاب ألقاه بمدريد "اليوم، ومن هنا، أود أن أدعو الإدارة الأميركية مجددا إلى إعادة النظر في قرارها وفتح حوار مع المفوضية الأوروبية والتوقف عن هذا الهراء".

انتقاد ألماني

من جهتها، انتقدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في ألمانيا، بشدة الرسوم الجمركية على السيارات التي أعلن عنها ترامب.

وخلال لقائها مع نظيرها الإستوني مارجوس تساكنا في برلين، قالت بيربوك الخميس: "من يهدم المنزل بالكامل باستخدام كرة الهدم لمجرد أن السقف يحتاج إلى إعادة الترميم، سيجد نفسه في النهاية أمام أنقاض لا يمكن إعادة تجميعها بسهولة".

وبدوره، حذر الوزير الإستوني من أن الحروب التجارية والرسوم الجمركية لا تفيد أحدا.

وأوضحت بيربوك أن الرسوم الجمركية المعلنة ستؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن الأوروبيين سيتخذون إجراءات لحماية صناعاتهم ووظائفهم.

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وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "الأوروبيين لا يريدون حربا تجارية، خاصة بين الأصدقاء"، مشيرة إلى أنهم على استعداد دائم للتفاوض، "ولكن فقط على أساس القواعد والاحترام المتبادل، وليس باستخدام "كرة الهدم".

وأشارت بيربوك إلى أن الأوروبيين "استعدوا بشكل مكثف لحماية أسواقنا، ومستهلكينا، وصناعاتنا، في حال خرق آخرون القواعد الدولية".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن الأربعاء فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بنسبة 25%، ووجه تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

خسائر لقطاع السيارات

وتوقع شركة "ديلويت" للتدقيق المحاسبي والاستشارات الإدارية أن تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب إلى انخفاض حاد في صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الفرع الألماني للشركة في ميونخ، فإنه من المتوقع أن تنخفض صادرات شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 29%، وهو ما يعادل خسارة قدرها 8.2 مليارات يورو.

عرض هندي

وفي الهند، قال مصدران حكوميان إن نيوديلهي عرضت تخفيضات جمركية على واردات المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة مثل اللوز والتوت البري، كتنازل إضافي للولايات المتحدة على أمل تجنب فرض ترامب رسوما جمركية مضادة الأسبوع المقبل.

وعلى عكس الصين وكندا والاتحاد الأوروبي، تسعى الهند جاهدة إلى إرضاء إدارة ترامب.

ووفقا لما ذكرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويل الخميس إن محادثات التجارة "تسير على ما يرام"، وإن اتفاقية التجارة الثنائية التي لا تزال قيد المناقشة ستعود بالنفع على كلا البلدين.

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أما الصين، فقالت الخميس إن "لا رابح في حرب تجارية"، وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون في مؤتمر صحفي بأنه "لا رابح في حرب تجارية أو حرب جمركية. لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية".