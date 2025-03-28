الذهب عند مستوى غير مسبوق وسط مخاوف الرسوم الجمركية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتبلغ ذروة قياسية -اليوم الجمعة- وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية عقب أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس

الأميركي دونالد ترامب، بينما تترقب الأسواق بيانات تضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3071.96 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش، وذلك

بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3086.21 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه هذا المعدن النفيس لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3081.20 دولارا، بعد أن لامست ذروة قياسية عند 3124.4 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال أولي هانسن رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "كان الذهب وسيظل أصلا استثماريا يُنصح بشرائه والاحتفاظ به لفترات طويلة نظرا لأنه مخزن للقيمة وأداة تحوط من الاضطرابات في فئات الأصول الأخرى".

وتظل السوق مدعومة بالطلب القوي على أصول هذا الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية ومع عمليات شراء من البنوك المركزية، لا سيما في آسيا، وتجدد اهتمام المؤسسات بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

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وقد تؤدي الرسوم الجمركية المضادة -التي فرضها ترامب ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان المقبل- إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي وتصعيد النزاعات التجارية. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع مع تراجع أسعار الفائدة.

ضبابية

وفي تصريح للجزيرة نت يستعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي أسباب ارتفاع الذهب وفق التالي:

الضبابية التي تطبع مستقبل اقتصاد العالمي والأميركي تحديدا بسبب قرارات ترامب.

استباق أسواق الذهب لما سيتم الإعلان عنه من قبل ترامب في 2 أبريل/نيسان المقبل.

تعامل أسواق الذهب مع حالة التباطؤ العالمي والركود الذي من المتوقع أن يصيب الاقتصاد الأميركي.

حالة النزوح من الأصول الخطرة مثل العملات الرقمية وغيرها والتوجه نحو الاستثمار في الذهب.

بحث المستثمرين عن حماية مدخراتهم من التضخم الذي قد يحدث بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع مستقبلا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

استقرار الفضة في المعاملات الفورية عند 34.38 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 0.2% إلى 983.55 دولارا.

صعود البلاديوم 0.8% إلى 982.75 دولارا.

وتتجه هذه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.