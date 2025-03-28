الذهب عند مستوى غير مسبوق وسط مخاوف الرسوم الجمركية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتبلغ ذروة قياسية -اليوم الجمعة- وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية عقب أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس

الأميركي دونالد ترامب، بينما تترقب الأسواق بيانات تضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3071.96 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش، وذلك

بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3086.21 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه هذا المعدن النفيس لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3081.20 دولارا، بعد أن لامست ذروة قياسية عند 3124.4 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال أولي هانسن رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "كان الذهب وسيظل أصلا استثماريا يُنصح بشرائه والاحتفاظ به لفترات طويلة نظرا لأنه مخزن للقيمة وأداة تحوط من الاضطرابات في فئات الأصول الأخرى".

وتظل السوق مدعومة بالطلب القوي على أصول هذا الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية ومع عمليات شراء من البنوك المركزية، لا سيما في آسيا، وتجدد اهتمام المؤسسات بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

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وقد تؤدي الرسوم الجمركية المضادة -التي فرضها ترامب ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان المقبل- إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي وتصعيد النزاعات التجارية. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع مع تراجع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

استقرار الفضة في المعاملات الفورية عند 34.38 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 0.2% إلى 983.55 دولارا.

صعود البلاديوم 0.8% إلى 982.75 دولارا.

وتتجه هذه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.