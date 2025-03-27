سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يسجل استقرارا اليوم

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في التعاملات الصباحية بالسوق الموازية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب عند 10 آلاف و250 دولارا للشراء و10 آلاف و375 ليرة للبيع، وهو المستوى المسجل مساء أمس الأربعاء.

تراجع سعر الصرف في الحسكة إلى 10 آلاف و475 ليرة من 10 آلاف و425 ليرة عند الشراء، وانخفض إلى 10 آلاف و575 ليرة عند البيع من 10 آلاف و525 ليرة مسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ثابتا في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة السورية

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب، وفق تعبير قادة الأسبوع الماضي.

تعتزم كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا خلال مارس/آذار الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما فيها مصرف سوريا المركزي.

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.‏

سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما من شأنه مزاحمة السوق الموازية.

اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي على الانضمام إلى الدولة السورية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار شمال شرقي البلد.

انخفض عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا في السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.