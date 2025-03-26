ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق الموازية في غالبية المدن، في حين يثبت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و200 ليرة من 10 آلاف و325 ليرة مسجلة، مساء أمس، عند الشراء، كما ارتفع عند البيع إلى 10 آلاف و325 ليرة من 10 آلاف و475 ليرة عند البيع.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية في الحسكة إلى 10 آلاف و375 ليرة من 10 آلاف و500 عند الشراء، كما ارتفع إلى 10 آلاف و475 ليرة من 10 آلاف و600 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة السورية

عوامل خارجية

يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب، وفق قول قادة الأسبوع الماضي.

تخطط كندا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا خلال مارس/آذار الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما فيها مصرف سوريا المركزي.

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سياسات داخلية