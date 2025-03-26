أظهرت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بلغت 11.3 مليون سيارة خلال عام 2024، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف مبيعات بقية دول العالم مجتمعة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأناضول.

ويُعزى هذا النمو اللافت إلى استمرار ارتفاع الطلب المحلي، بالإضافة إلى الدعم المالي الحكومي الذي يُقدَّم في إطار برامج استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية.

ووفقًا للوكالة، فقد قفزت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من نحو مليون سيارة فقط في عام 2019 إلى 11.3 مليون سيارة في عام 2024، مسجّلة نموًا بأكثر من 10 أضعاف خلال 5 سنوات.

في المقابل، شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 10% في مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام نفسه، حيث تم بيع 1.5 مليون سيارة.

بَيد أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية إلغاء الدعم الحكومي المخصص لهذا القطاع تسببت في حالة من القلق بين المصنعين والمستهلكين.

أما في أوروبا، فقد بلغت مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2024 نحو 3.2 ملايين سيارة، لكنها انخفضت بنسبة 6% مقارنة بعام 2023، وهو تراجع أرجعه التقرير أساسًا إلى تباطؤ المبيعات في ألمانيا.

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توقعات بنمو مستمر خلال 2025

وبحسب بيانات صادرة عن شركة الأبحاث البريطانية "آر إتش أو موشين"، من المتوقع أن تواصل مبيعات السيارات الكهربائية نموها خلال عام 2025، على غرار الاتجاه التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة: