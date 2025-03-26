شيري الصينية تنفي نيتها بناء مصنع سيارات كهربائية في تركيا

بعد ساعات من إعلان وزارة الصناعة التركية عن توقيع اتفاق مع شركة شيري الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع بقيمة مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة صامسون شمالي البلاد، نفت الشركة الصينية وجود أي خطط لبناء منشأة تصنيع في تركيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم الأربعاء.

وكانت بلومبيرغ قد نقلت صباح الأربعاء عن وزارة الصناعة التركية أن مصنع شيري المزمع سيشمل مركزا للبحث والتطوير، بِطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف مركبة، وسيوفر 5 آلاف وظيفة. كما أوردت أن المشروع يهدف إلى دعم جهود تركيا لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية، مستغلة موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين آسيا وأوروبا.

لكن شركة شيري سارعت إلى نفي ما أُعلن رسميا من الجانب التركي، إذ قالت في تصريح نقلته رويترز: "ليست لدينا أي خطط لبناء مصنع في تركيا، ونسعى بدلا من ذلك إلى شراكة مع طرف ثالث لتوسيع أعمالنا هناك".

ويأتي النفي المباشر من شيري ليتناقض مع بيان الرئاسة التركية، والذي أشارت فيه إلى التوصل لاتفاق بقيمة مليار دولار، لتشييد منشأة تصنيع في ولاية صامسون على مساحة 1.5 مليون متر مربع. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـبلومبيرغ أن المحادثات بين الجانبين استمرت قرابة عام، وأن المصنع سيُستخدم كقاعدة تصدير إلى أوروبا وآسيا الوسطى.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا تحاول جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، في ظل ارتفاع الطلب المحلي على هذه الفئة من المركبات، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 11% من مبيعات السيارات الجديدة العام الماضي، وفق بيانات شركة بي إم آي، والتي توقعت أن تصل النسبة إلى 30% بحلول عام 2032.

ويُشار أيضا إلى أن شركات صينية كبرى مثل "بي واي دي" سبق أن أعلنت عن مشاريع مماثلة في تركيا بهدف تجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية، مستفيدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تجمع تركيا بالاتحاد الأوروبي.

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ولم تصدر الرئاسة التركية أو وزارة الصناعة أي رد حتى الآن على بيان شيري.