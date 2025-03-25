أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

كما أرجأت إدارته الموعد النهائي المحدد لشركة شيفرون الأميركية المنتجة للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا.

وتخفف سياسة ترامب الجديدة بعض الضغوط التي تتعرض لها شيفرون للتخارج سريعا من فنزويلا، بعدما أمهلتها وزارة الخزانة في الرابع من مارس/آذار 30 يوما لإنهاء عملياتها تدريجيا.

وكان ترامب أصدر أمر إنهاء العمليات في البداية بعد أن اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.

وقالت وزارة الخزانة -أمس الاثنين- إنها ستنتظر 7 أسابيع أخرى حتى 27 مايو/أيار المقبل قبل إنهاء الترخيص الذي منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا، الخاضعة للعقوبات، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة.

وجاء إرجاء الموعد النهائي لشركة شيفرون بعد ساعات من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، قائلا إن فنزويلا أرسلت "عشرات الآلاف" من الأشخاص الذين يتسمون "بطبيعة عنيفة جدا" إلى الولايات المتحدة.

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ضغوط ترامب

وتركز الخطوتان مؤقتا ضغوط ترامب على الدول الأخرى التي تشتري النفط الخام الفنزويلي، مثل الصين، لكن لم يتضح كيف ستفرض إدارته الرسوم الجمركية.

ويقول محللون ومصادر إن تمديد أجل تخارج شيفرون من شأنه أن يضمن سداد المدفوعات للشركة مقابل شحنات النفط المسلمة إلى العملاء الأميركيين، مع تجنب التراجع الحاد في كميات النفط الخام المصدرة من فنزويلا في الأسابيع المقبلة، خاصة إلى الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الفنزويلية إنها ترفض بشدة ما وصفته بـ"العدوان الجديد" الذي أعلنه ترامب.

وأضافت في بيان صحفي: "هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني واليائس بعيد عن إضعاف عزيمتنا، ويؤكد الفشل الذريع لجميع العقوبات المفروضة على بلدنا".

وبموجب الأمر التنفيذي، يبدأ سريان الرسوم الجمركية البالغة 25% على مشتري النفط الفنزويلي في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وسيتم دمجها مع أي رسوم جمركية سارية، وينص على أن العمل بهذه الرسوم ينتهي بعد عام واحد من آخر مرة استوردت فيها الدولة النفط الفنزويلي.

وورد في الأمر أن الرسوم ستطبق على الدول التي تشتري الخام الفنزويلي من خلال أطراف ثالثة.

ويمثل النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا، وتعد الصين، المستهدفة بالفعل برسوم جمركية أميركية، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي.

وفي فبراير/شباط الماضي، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55% من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

والهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا من بين مستهلكي النفط الفنزويلي.

السيارات والألمنيوم والأدوية

في سياق التعريفات الجمركية الأميركية، قال ترامب إنه سيعلن في القريب العاجل عن رسوم جمركية على السيارات والألمنيوم والأدوية.

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى جميع هذه المنتجات إن واجهتها مشكلات مثل الحروب.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من خلال ضمان توافر هذه المنتجات الحيوية إذا اندلعت أزمات مثل الحروب.