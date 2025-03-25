أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد أن شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مساع مستمرة من أنقرة لتهدئة مخاوف الأسواق.

واعتقلت الشرطة -الأربعاء الماضي- أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت احتجاجات في تركيا.

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وأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستعقد في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك "لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي".

اضطراب الأسواق

وأدى القبض على إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار اعتراضات من حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) وقادة أوروبيين وآلاف المتظاهرين.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعا بنحو 3% في جلسة أمس الاثنين، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار.

وفي أحدث تعاملات ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بي آي إس تي BIST 100 بنسبة 3.84% إلى 9656 نقطة.

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وعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات منها: