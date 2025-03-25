تراجع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و325 ليرة من 10 آلاف و100 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و475 ليرة من 10 آلاف و250 ليرة عند البيع.

تراجع سعر صرف الليرة في إدلب إلى 10 آلاف و350 ليرة من 10 آلاف و100 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و500 ليرة من 10 آلاف و250 ليرة عند البيع مسجلة مساء أمس.

في الحسكة انخفضت العملة السورية إلى 10 آلاف و500 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و350 ليرة مسجّلة مساء أمس، وانخفضت إلى 10 آلاف و600 ليرة من 10 آلاف و450 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة السورية

سياسات داخلية

خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مطلع الأسبوع الجاري ومستمر في تثبيت هذا المستوى.‏

أتاح مصرف سوريا المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما من شأنه مزاحمة السوق الموازية.

اتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي على الانضمام إلى الدولة السورية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار شمال شرقي البلد.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.

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