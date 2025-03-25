عملة إيران تهوي لمستوى قياسي مقابل الدولار

تراجعت العملة الإيرانية اليوم الثلاثاء إلى أقل من المستوى النفسي المهم البالغ مليون ريال للدولار، في وقت لا يرى فيه المتعاملون نهاية قريبة للعقوبات في ظل استئناف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لممارسة سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.

وقال ترامب -في وقت سابق من الشهر الجاري- إنه بعث رسالة إلى آية الله علي خامنئي، ولفت إلى أن البرنامج النووي لطهران يمكن التعامل معه عسكريا أو التفاوض بشأنه.

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ورفض خامنئي الدعوة الأميركية لإجراء محادثات ووصفها بأنها "مخادعة"، في حين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي إن المفاوضات مع واشنطن مستحيلة ما لم تتغير سياستها.

وأثار الجمود الدبلوماسي مخاوف من اندلاع صراع رغم أن مسؤولين إيرانيين سعوا إلى تهدئة تلك المخاوف.

مستوى قياسي

وذكر موقع "بونباست" لتتبع العملة الإيرانية أن العملة هبطت إلى مستوى منخفض قياسي بلغ مليون و39 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء.

ويمثل هذا انخفاضا بأكثر من النصف في قيمة العملة منذ تولى الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في العام الماضي.

ويلجأ الإيرانيون، الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل معدل تضخم سنوي يبلغ نحو 40%، إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال.

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وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55 ألف ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية.

وفرضت الولايات المتحدة 4 جولات من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.