الطماطم أو القوطة أو البندورة أو المطيشة، أسماء مختلفة لثمرة يحلو لبعضهم وصفها بـ "المجنونة" لتقلب سعرها تقلبا شديدا، وتكتسب أهمية خاصة في شهر رمضان لتعدد استخداماتها في طهي الوجبات الرئيسية أو لتحضير الصلصات والسلطات التي تنتشر في موائد الشهر الفضيل.

حقائق

نشر موقع جامعة ولاية يوتا الأميركية، ما وصفه بالحقائق المثيرة عن الطماطم:

كان الناس في الماضي يتجنبون الطماطم ويعتبرونها مسمومة لانتمائها إلى الفصيلة الباذنجانية التي تحتوي على بعض المحاصيل شديدة السمية، لكن بدءا من القرن 18 الميلادي، بدأت الطماطم تكتسب شعبية وتم قبولها على نطاق واسع كإضافة شهية وآمنة لأطباق الطعام.

وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أثقل ثمرة طماطم بلغ وزنها 8.61 أرطال.

فاكهة أم خضروات؟ من الناحية العلمية، تصنف الطماطم على أنها فاكهة إذ تنتج من مبيض الزهرة، وتحتوي على بذور، لكن في عام 1893، أصدرت المحكمة الأميركية العليا حكمًا يصنف الطماطم على أنها خضروات لأسباب تتعلق بالتعريفات الجمركية.

يُعتقد، أن اسم الطماطم مشتق من لغة الأزتك Aztec (حضارة قديمة في أميركا الوسطى) توماتل tomatl، وعندما اكتشفها رحالة إسبان في القرن الـ16 الميلادي، جلبوها إلى أوروبا.

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة لا سيما الليكوبين، وترتبط بفوائد صحية جمة إذ تقلل مخاطر الإصابة بأمراض معينة خاصةً أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

حسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو ) التابعة للأمم المتحدة، فإن محصول الطماطم ينمو في فترة تتراوح بين 90 إلى 150 يوما، وينمو في متوسط درجة حرارة بين 18 إلى 25 درجة مئوية نهارا، وما بين 10 إلى 20 درجة ليلا.

يؤدي الري الخفيف المتكرر إلى تحسين حجم الثمرة وشكلها وعصارتها ولونها، لكنه في المقابل يقلل إجمالي المواد الصلبة (محتوى المادة الجافة) والمحتوى الحمضي.

يقلل انخفاض المواد الصلبة جودة الثمرة، وعند اختيار ممارسات الري، يجب مراعاة نوع المنتج النهائي المطلوب، إذ يؤدي نقص الماء لفترة طويلة إلى تشقق الثمار.

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وعن لغة الأرقام، نشر موقع الفاو التابع للأمم المتحدة إحصائيات محدثة تتضمن أكبر البلدان إنتاجًا للطماطم عام 2023.

10 أكبر دول إنتاجا للطماطم في العالم

استنادا إلى هذه الإحصائيات، جاءت قائمة أكبر 10 دول إنتاجا للطماطم عام 2023 على مستوى العالم وفقا لما يلي:

الصين: 70.1 مليون طن. الهند: 20.04 مليون طن. تركيا: 13.3 مليون طن. الولايات المتحدة الأميركية: 12.37 مليون طن. مصر: 6.2 ملايين طن. إيطاليا: 6 ملايين طن. المكسيك: 4.4 ملايين طن. البرازيل: 4.1 ملايين طن. إسبانيا: 3.9 ملايين طن. نيجيريا: 3.8 ملايين طن.

قائمة أكثر 10 دول عربية إنتاجًا للطماطم

مصر: 6.2 ملايين طن. الجزائر: 1.68 مليون طن. المغرب: 1.44 مليون طن. تونس: 1.28 مليون طن. سوريا: 740 ألف طن. السعودية: 636 ألف طن. السودان: 633 ألف طن. الأردن: 591 ألف طن. العراق: 534 ألف طن. لبنان: 272 ألف طن.

قائمة أكثر 10 دول تصديرا للطماطم

نشرت أداة الحلول العالمية للتجارة التابعة للبنك الدولي إحصائيات تضمنت أكبر بلدان العالم دخلا من تصدير الطماطم عام 2023 وجاءت كالآتي:

المكسيك: 3 مليارات دولار. هولندا: 1.92 مليار دولار. إسبانيا: 1.18 مليار دولار. المغرب: 1.14 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي: 806.5 مليون دولار. فرنسا: 782.77 مليون دولار. تركيا: 535.69 مليون دولار. كندا: 518.86 مليون دولار. بلجيكا: 377.16 مليون دولار. الولايات المتحدة: 320.81 مليون دولار.

أكبر 10 دول عربية دخلا من تصدير الطماطم

المغرب: 1.14 مليار دولار. الأردن: 107.22 ملايين دولار. تونس: 67.52 مليون دولار. مصر: 53.21 مليون دولار. الإمارات: 6.24 ملايين دولار. عمان: 1.34 مليون دولار. السعودية: 541 ألف دولار. لبنان: 307 آلاف دولار. جيبوتي: 293 ألف دولار. قطر: 191 ألف دولار .

أكبر 10 دول إنفاقا على استيراد الطماطم في العالم

الولايات المتحدة: 3.27 مليارات دولار. ألمانيا: 1.74 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي: 1.51 مليار دولار. فرنسا: 1.13 مليار دولار. المملكة المتحدة: 743.24 مليون دولار. بولندا: 469.68 مليون دولار. هولندا: 457.64 مليون دولار. كندا: 336.26 مليون دولار. إسبانيا: 235.16 مليون دولار. إيطاليا: 209 ملايين دولار.

أكبر 10 دول عربية إنفاقا على استيراد الطماطم

السعودية: 92.56 مليون دولار. الإمارات: 53 مليون دولار. الكويت: 37 مليون دولار. عُمان: 27.56 مليون دولار. قطر: 24.66 مليون دولار. البحرين: 15.76 مليون دولار. لبنان: 8.8 ملايين. موريتانيا: 5.52 ملايين دولار. جيبوتي: 4.88 ملايين دولار. تونس: 1.13 مليون دولار.