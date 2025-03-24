ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية بالمدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و50 ليرة للدولار عند الشراء من 10 آلاف و125 ليرة حسب مساء أمس الأحد، في حين ارتفع عند البيع إلى 10 آلاف و200 ليرة من 10 و250 ليرة أمس.

في الحسكة زاد سعر صرف العملة السورية إلى 10 آلاف و250 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و300 ليرة حسب مساء أمس الأحد، في حين ارتفع عند البيع إلى 10 آلاف و350 ليرة من 10 آلاف و400 ليرة أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

عوامل محلية:

خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 12 ألف ليرة.‏

سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، وهذا من من شأنه مزاحمة السوق الموازية.

توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام إلى الدولة السورية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار شمال شرقي سوريا.

انخفاض عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.

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عوامل دولية: