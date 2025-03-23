العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط لأكثر من 6 ملايين برميل يوميا

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن خطط لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029.

وتحدثت الوزارة عن اتفاق مع شركة "بي بي" لتطوير 4 حقول في كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير قوله إن الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يوميا بين عامي 2028 و2029.

وأضاف خضير أن الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلا عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست.

وأشار إلى أن من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج مشروع تنمية الغاز المتكامل بالجنوب في حقل أرطاوي، إضافة إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير 4 حقول مهمة في كركوك.

وأعلن المسؤول العراقي عن التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع تطوير حلول كركوك، وقال إنه من المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة "بي بي" خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن شركات الاستخراج المحلية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من الفعاليات التشغيلية.

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والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.