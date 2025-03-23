انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد

بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات اليوم الأحد بصورة نسبية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، في ظل افتتاح النشاط الأسبوعي لسوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.

سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.

سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيسي للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.

يذكر أن قرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفته قرارا باتا وليس استشاريا، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا.

سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 2.5 دينار لكل دولار، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

بلغ سعر الدولار في بغداد 1475 دينارا عند البيع و1462 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس السبت للبيع 1472.5 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1460.

في أربيل بلغ سعر البيع 1475.5 دينارا وسعر الشراء 1474 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1475 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1472.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1475.5 دينارا للبيع و1472 دينارا للشراء بتعاملات اليوم الأحد بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1473 دينارا أما الشراء فقد كان 1471 دينارا.

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سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى

اليورو: 1421.5 دينارا في المصارف، و1574 دينارا في البورصات.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار