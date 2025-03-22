هل تساءلت يومًا ما هي أضعف عملة في العالم؟ وهل تعلم أن هذه العملة هي عملة دولة عربية؟!

يمكن تعريف العملة الضعيفة بأنها العملة التي تكون قيمتها منخفضة أو متناقصة مقارنة بالعملات الأخرى.

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وقوة العملة مؤشر على قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، فالعملة القوية والثابتة عادةً ما تكون دليلا على اقتصاد متين يُحقق أداء جيدا على الصعيد العالمي. ولكن عندما تكون العملة ضعيفة، فذلك مؤشرإلى مشاكل اقتصادية خطيرة، تُؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار، بل وحتى على الحياة اليومية للناس العاديين وفقًا لمنصة "ذا يو إس إيه ليدرز" (The USA leaders).

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في بلد ما وفقًا لمنصة "وايز" (Wise) ويمكن إجمالها بما يلي:

تدخل البنك المركزي

ارتفاع الواردات

انخفاض عائدات التصدير

ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار

انتشار البطالة

الحروب وعدم الاستقرار السياسي

سيعرض التقرير:

قائمة بأضعف 10 عملات في العالم عام 2025.

قائمة بأضعف 5 عملات عربية عام 2025

مناقشة أسباب ضعف كل عملة من هذه العملات.

وذلك وفقا لعدد من المنصات المتخصصة مثل مجلة فوربس، و "يو إس إيه ليدرز" و"إكس إيه.كوم" و"وايز"، وكذلك اعتمادًا على سعر صرف كل عملة من هذه العملات مقارنة بالدولار الأميركي حتى كتابة هذه السطور.

أضعف 10 عملات في العالم:

10- غوراني باراغواي "Paraguayan guarani" (PYG)

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• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 7 آلاف و995 غوراني

عوامل ضعف العملة:

– الفساد وانتشار العملات المزيفة

– التضخم وغلاء الأسعار

– البطالة المستفحلة في البلاد

9 – الفرنك الغيني (GNF)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 8 آلاف و645 فرنكا

العوامل الاقتصادية الأساسية المؤثرة على ضعف العملة:

– الاعتماد الكبير على صادرات السلع الأساسية

– تحديات التضخم المستمرة

– الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية

– انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي

8- السوم الأوزبكي "Uzbekistan Som" (UZS)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار الأميركي 1 دولار= 12 ألفا و920 سوما

على الرغم من امتلاك أوزبكستان احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن قيمة السوم الأوزبكي (UZS) استمرت في التدهور في السنوات الأخيرة. ويُعزى ذلك على الأرجح إلى العوامل التالية:

– ارتفاع معدلات البطالة

– التضخم وغلاء الأسعار

– انخفاض النمو الاقتصادي

– تفشي الفساد

7- الليرة السورية (SYP)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار = 13 ألف ليرة سورية

أسباب ضعف العملة السورية:

– لعبت الحرب الطاحنة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 دورًا حاسمًا في ضعف الليرة.

– الفساد الذي كان مستشريًا في مفاصل الدولة السورية إبان حكم آل الأسد.

– ضعف الصادرات والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد طوال سنوات الحرب وحتى الآن.

6- الروبية الإندونيسية (IDR)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 16 ألفا و525 روبية

إندونيسيا دولة صاعدة ذات اقتصاد نامٍ كبير يتمتع بإمكانيات هائلة، ومع ذلك فإن عملتها من أضعف العملات في العالم بسبب العوامل التالية:

– الأزمات المالية السابقة، مثل الأزمة المالية الآسيوية.

– فترات التضخم المرتفع.

– الاعتماد على الاستثمار الأجنبي وخروج المستثمرين الأجانب من البلاد.

– سياسات البنك المركزي الإندونيسي المتعمدة للحفاظ على قيمة منخفضة للروبية من أجل دعم النمو والتصدير وفقا لرويترز.

5- الكيب اللاوسي (LAK)

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• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 21 ألفا و630 كيبا

تتمتع لاوس باقتصاد نامٍ، لكنها لا تزال تعاني من:

– معدلات التضخم المرتفعة.

– اختلال التوازن التجاري (زيادة الواردات وانخفاض الصادرات).

– احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية.

4- الليون السيراليوني (SLL)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 22 ألفا و785 ليونا سيراليونيا

إن ضعف الليون السيراليوني يرجع إلى ما يلي:

– سنوات من الحروب وعدم الاستقرار السياسي.

– البنية التحتية الاقتصادية الضعيفة.

– الإنتاج الصناعي المحدود والاعتماد الكبير على الواردات.

– تُعدّ عدوى الإيبولا عاملًا إضافيًا ومستمرًا يؤثر على سكان البلاد ويستنزف المزيد من الموارد المالية.

3- الدونغ الفيتنامي (VND)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 25 ألفا و545 دونغا

يحتل الدونغ الفيتنامي (VND) المركز الثالث في هذه القائمة. وضعف هذه العملة مقصود ومُدبر من قبل الحكومة الفيتنامية، حيث تبقي السلطات على انخفاضه عمدًا لمساعدة صادراتها على تحقيق مبيعاتٍ هائلة، علمًا أن الاقتصاد الفيتنامي في حالة جيدة وينمو بسرعة، مع تدفقٍ كبيرٍ للأموال والاستثمارات الأجنبية، لكنهم يُفضلون إبقاء الدونغ منخفضًا للحفاظ على تنافسية منتجاتهم عالميًا.

2- الريال الإيراني (IRR)

• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 42 ألفا و100 ريال إيراني

يعاني الريال الإيراني منذ انهيار الاتفاق النووي الأميركي الإيراني عام 2015، والذي تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشهد الريال هبوطا حادا، ثم استقر في السنوات الأخيرة، ثم تعرض لضغوط جديدة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويمكن إجمال هذه العوامل بما يلي:

– العقوبات الاقتصادية الدولية.

– معدلات التضخم المرتفعة.

– فرص الاستثمار الأجنبي المحدودة.

– تقييد الوصول إلى التجارة الدولية.

1- الليرة اللبنانية (LBP)

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• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 89 ألفا و600 ليرة لبنانية.

الليرة اللبنانية (LBP) هي أضعف عملة في العالم، وقد ظلت على رأس هذه القائمة أو قريبة منها لبضع سنوات. ويعود ذلك أساسًا إلى العوامل التالية:

– ارتفاع التضخم في البلاد.

– الركود الاقتصادي.

– عدم الاستقرار السياسي الذي شل الدولة لسنوات طويلة.

– الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان مؤخرا.

– الأزمة المصرفية الحادة منذ عام 2019 الذي ترافق مع انهيار واسع للنظام المالي في البلاد.

أضعف 5 عملات عربية عام 2025

وفيما يلي قائمة بأضعف 5 عملات عربية مقارنة بالدولار الأميركي عام 2025 اعتمادًا لأسعار الصرف وقت كتابة هذه السطور وكذلك وفقًا لما ذكرته منصة "إكس إس" (xs.com) المتخصصة بأسعار العملات.

1- الليرة اللبنانية (LBP)

• 1 دولار= 89600 ليرة لبنانية

2- الليرة السورية (SYP)

• 1 دولار = 13 ألف ليرة سورية

3- الدينار العراقي (IQD)

• 1 دولار= 1310 دينارات عراقية

4- الجنيه السوداني (SDG)

• 1 دولار= 601 جنيه سوداني

5- الريال اليمني (YER)

• 1 دولار = 246.2 ريال يمني