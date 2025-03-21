ما دور الشخصيات التجارية في العراق خلال رمضان؟

رمضان المبارك ليس مجرد شهر للعبادة والصيام، بل هو أيضا موسم اقتصادي نشط في العراق. وتتجلى أهمية هذا الشهر في زيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات، مما يضع على عاتق الشخصيات التجارية العراقية مسؤولية كبيرة في تلبية احتياجات الصائمين وتنشيط الأسواق المحلية.

وتبرز الشخصيات التجارية العراقية كعناصر فاعلة في الدورة الاقتصادية الرمضانية، حيث تعمل على توفير السلع الغذائية والمشروبات والمنتجات المتنوعة، وتسهم في تنظيم الأسواق وتنشيط الحركة التجارية.

ولا يقتصر دور هؤلاء على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، حيث يحرص العديد من التجار على دعم الأنشطة الخيرية وتقديم المساعدات للمحتاجين، والمساهمة في إحياء التقاليد والعادات الرمضانية الأصيلة.

رمضان بعيون التجار

يؤكد عبد الحسن الزيادي -وهو رجل أعمال ومن الشخصيات المؤثرة بالسوق التجارية العراقية- أن رمضان له ميزة خاصة، مضيفا أنه شهر النشاط والرواج الاقتصادي.

ويقول الزيادي للجزيرة نت إن رمضان يؤثر إيجابا ويشجع الناس على التسوق والالتقاء والتفاعل، بجانب كونه شهر الطاعة والإيمان والخير.

ويتابع أن الإنفاق يرتفع في رمضان مع زيادة الزيارات العائلية وكثرة دعوات الإفطار من المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلا عن دور المضايف في دعم حركة الأسواق.

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وفيما يتعلق بالجانب الخيري، أوضح الزيادي أن العطاء والتعاون مع الفقراء يمثلان جزءا أساسيا من روح رمضان عند التجار.

من جهته، يقول محمد البغدادي -أحد رجال الأعمال ورئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم- إن النشاط التجاري في شهر رمضان يشهد تغيرات ملحوظة مقارنة ببقية أشهر العام، خاصة في الثلث الأول منه.

انتعاش بالأسواق

وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف البغدادي أن شهر رمضان يتميز بخصوصية وطقوس وظروف فريدة، مما يؤدي إلى اختلاف طبيعة الأعمال والتجارة والصناعة، حيث تتغير مواعيد العمل للموظفين والعاملين والتجار وكافة فئات المجتمع.

ويشير البغدادي إلى أن الثلث الأول من شهر رمضان يشهد ركودا كبيرا في الأسواق والاقتصاد، أما في الثلث الثاني، فتشهد الأسواق بداية حركة ونشاط، بينما يعرف الثلث الثالث تسارعا كبيرا ونشاطا ملحوظا في الأسواق التجارية العراقية، وذلك استعدادا لعيد الفطر.

ويؤكد البغدادي أن بعض القطاعات التجارية تتأثر إيجابا في شهر رمضان من المطاعم وتجارة المواد الغذائية، لافتا إلى أن الثلث الأخير من الشهر يشهد انتعاشا بأسواق الملابس والمستلزمات المنزلية.

ويوضح البغدادي أن حياة جميع المسلمين تتغير بشكل كبير في شهر رمضان، بسبب اختلاف المواعيد والالتزامات العملية والعائلية، ويضيف أن رجال الأعمال يحاولون تأجيل سفرهم وأعمالهم إلى ما بعد رمضان، وذلك للتفرغ للعبادة والطقوس الرمضانية.