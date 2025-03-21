تركيا الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي

احتلت تركيا المرتبة الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي وفقا لأرقام عام 2023.

وحققت تركيا هذه النجاحات في القطاع الزراعي في وقت زادت فيه جائحة كورونا والحروب من تفاقم مشكلة الأمن الغذائي في العالم.

ووفقا لأحدث الأرقام من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والبنك الدولي، بلغت قيمة الإنتاج الزراعي التركي 68.9 مليار دولار في 2023.

وتبرز تركيا في القوائم العالمية في كل فرع تقريبا من فروع القطاع الزراعي.

وخلال مأدبة إفطار رمضاني الأربعاء الماضي للمزارعين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الخضروات والفواكه.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها.

ولفت إلى أن تركيا تحتل المرتبة التاسعة عالميا والثالثة أوروبيا في إنتاج الحليب، وتحتل المرتبة السابعة عالميا، والأولى أوروبيا في إنتاج لحوم الأبقار.

وأضاف أنها تحتل المرتبة التاسعة عالميا والثانية أوروبيا في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة العاشرة عالميا والثانية أوروبيا في إنتاج البيض.

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ونوه أردوغان إلى تصدر تركيا أوروبيا واحتلالها المركز الثاني عالميا في إنتاج العسل، إلى جانب تبوئها المركز الـ16 عالميا والثاني أوروبيا في تربية الأحياء المائية.

ويمثل القطاع الزراعي ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويوظف حوالي 20% من القوى العاملة.

يشار إلى أن الناتج الزراعي في تركيا ارتفع من 25 مليار دولار عام 2002 إلى 74 مليار دولار في عام 2024.