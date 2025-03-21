تعتزم باكستان وضع إطار قانوني لتداول العملات المشفرة في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية.

ونقلت قناة بلومبيرغ التلفزيونية عن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب قوله إن بلاده تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لإدارة أنشطة الأصول الرقمية لتعزيز النظام الكلي المحلي.

ويحظى تداول العملات المشفرة بشعبية كبيرة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي من المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة.

وتحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميا من حيث تبني العملات المشفرة، وفقا لشركة "تشيناليسيس"، وقال ثاقب في المقابلة إن ثمة ما بين 15 و20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في باكستان.

باكستان سئمت التكتم

وأضاف ثاقب: "سئمت باكستان التكتم.. نريد جذب الاستثمارات الدولية لأن باكستان سوق منخفضة التكلفة وعالية النمو، إذ إن 60% من سكانها دون سن الـ30".

تأتي خطة الترخيص بعد تعيين ثاقب مستشارا رئيسيا لوزير المالية لإدارة الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا الشهر، كما سيقدم المشورة بشأن استكشاف استخدام الذكاء الصناعي لتعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين عمليات صنع القرار، ودفع الابتكار في عمليات القطاع العام.

ويبدي المشرعون في بعض أسواق الأصول الرقمية الرئيسية في آسيا اهتماما متزايدا بهذه الصناعة، مدفوعة بأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وقال ثاقب: "يجعل ترامب العملات المشفرة أولوية وطنية، وعلى جميع الدول، بما في ذلك باكستان، أن تحذو حذوه".