اقتصاد|اليابان

مؤشر توبكس الياباني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

epa03653608 Pedestrians are watching Tokyo stock indexes on a public display board in Tokyo, Japan, 08 April 2013. Japanese stocks soared 08 April on a weaker Yen and a report that the Bank of Japan would start to buy government bonds this week. The benchmark Nikkei 225 Stock Average gained 358.95 points, or 2.8 per cent, to end at 13,192.59 while the broader-based Topix index was up 35.5 points, or 3.33 per cent, at 1,101.74. The central bank was expected to buy government bonds worth 1.2 trillion yen (12.2 billion US dollars) this week, the Nikkei business daily reported Sunday without citing any sources.
مؤشر توبكس تلقى دعما من مكاسب قوية بأسهم البنوك بعد صدور بيانات تضخم فاقت التوقعات (الأوروبية)
21/3/2025-|آخر تحديث: 21/3/202505:08 م (توقيت مكة)

ارتفع مؤشر توبكس (TOPIX) الياباني إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الجمعة، إذ حققت أسهم البنوك مكاسب عقب بيانات تضخم فاقت المتوقع، لكنها فقدت معظم مكاسبها عند الإغلاق بسبب المخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وصعد توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 2804.16 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو/تموز الماضي، وحقق ارتفاعا للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني 2024.

ومحا مؤشر نيكي مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضا 0.2% عند 37677.06 نقطة. وارتفع المؤشر 1.89% خلال الأسبوع.

وقال المحلل في دايوا للأوراق المالية يوجو تسوبوي "باع المستثمرون بعض الأسهم ترقبا لرؤية ما إذا كانت السوق الأميركية ستشهد تعافيا. وسيظلون قلقين إزاء سياسة الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أيضا.

وبلغ معدل التضخم الأساسي باليابان 3% في فبراير/شباط مع ارتفاع مؤشر يستثني الوقود بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام. ويشار هذا إلى اتساع ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مجددا.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تحذير من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، صدر بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، مشددا على أن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور الذي فاق التوقعات قد يدفعان التضخم الأساسي إلى الارتفاع.

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وقفز مؤشر قطاع البنوك 4.14% ليصبح أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية الـ33 في بورصة طوكيو.

وقد صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية 5.72%، كما ارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.09%.

وتراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.23%، مساهمة بشكل كبير في انخفاض المؤشر نيكي.

وخسرت شركة سومكو، المصنعة لرقائق السليكون، 6.13%، لتصبح أكبر خاسر من حيث النسبة المئوية على مؤشر نيكي.

المصدر : وكالات

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