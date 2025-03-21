مؤشر توبكس الياباني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

ارتفع مؤشر توبكس (TOPIX) الياباني إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الجمعة، إذ حققت أسهم البنوك مكاسب عقب بيانات تضخم فاقت المتوقع، لكنها فقدت معظم مكاسبها عند الإغلاق بسبب المخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وصعد توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 2804.16 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو/تموز الماضي، وحقق ارتفاعا للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني 2024.

ومحا مؤشر نيكي مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضا 0.2% عند 37677.06 نقطة. وارتفع المؤشر 1.89% خلال الأسبوع.

وقال المحلل في دايوا للأوراق المالية يوجو تسوبوي "باع المستثمرون بعض الأسهم ترقبا لرؤية ما إذا كانت السوق الأميركية ستشهد تعافيا. وسيظلون قلقين إزاء سياسة الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أيضا.

وبلغ معدل التضخم الأساسي باليابان 3% في فبراير/شباط مع ارتفاع مؤشر يستثني الوقود بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام. ويشار هذا إلى اتساع ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مجددا.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تحذير من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، صدر بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، مشددا على أن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور الذي فاق التوقعات قد يدفعان التضخم الأساسي إلى الارتفاع.

إعلان

وقفز مؤشر قطاع البنوك 4.14% ليصبح أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية الـ33 في بورصة طوكيو.

وقد صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية 5.72%، كما ارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.09%.

وتراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.23%، مساهمة بشكل كبير في انخفاض المؤشر نيكي.

وخسرت شركة سومكو، المصنعة لرقائق السليكون، 6.13%، لتصبح أكبر خاسر من حيث النسبة المئوية على مؤشر نيكي.