تركيا تتحفظ على شركة إمام أوغلو للبناء بعد اعتقاله

قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة البناء المملوكة بشكل مشترك لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو أمس الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل"، وفق تعبيره.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، قال مكتب المدعي العام إن التحفظ على شركة (إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة) تم بناء على قرار من محكمة استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.

تراجعات الأسواق

يأتي ذلك بعد أن تراجعت الليرة التركية أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ هوت إلى مستوى قياسي بلغ 42 ليرة للدولار حيث تراجعت بنسبة 11%، في ظل موجة بيع مكثفة ضربت الأسواق المالية.

وعلى الرغم من محاولات البنوك المحلية التدخل لدعم الليرة جزئيا التي تحسنت لتبلغ 38.90 ليرة للدولار في أحدث التداولات، فإنها لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية.

وكانت الليرة قد أغلقت يوم الثلاثاء عند 36.67 ليرة للدولار، مما يعني أنها فقدت أكثر من 12% من قيمتها خلال ساعات، لتصبح العملة الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة لهذا العام.

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ويتم تداول الليرة التركية عند 38 مقابل الدولار، في أحدث تعاملات.

وتسببت موجة البيع في تدخل البنوك التركية، حيث قامت المؤسسات المالية ببيع ما يقارب 8 مليارات دولار في محاولة لوقف التدهور الحاد، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة. إلا أن هذا التدخل لم يكن كافيا لاحتواء الأزمة، حيث واصلت الليرة تراجعها وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

ولم تكن سوق الأسهم التركية بمنأى عن التداعيات الاقتصادية، إذ انهار تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 6.9% عند افتتاح التداولات يوم الأربعاء، قبل أن يشهد انتعاشا اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم التركية بيست 100 بنسبة 1.67% إلى 10025 نقطة، في أحدث تعاملات اليوم الخميس.