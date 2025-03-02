بريطانيا تقرض أوكرانيا 3 مليارات دولار والنرويج تسعى لزيادة الدعم

أبرمت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز مع وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو اتفاقا لتقديم قرض قيمته 2.26 مليار جنيه إسترليني (2.84 مليار دولار لأوكرانيا). وحسب بيان لوزارة الخزانة، فأنه من المتوقع منح أوكرانيا الشريحة الأولى من القرض هذا الأسبوع.

اتفاق سلام

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده وفرنسا ستعملان على صياغة اتفاق سلام مع أوكرانيا لتقديمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح بعد اجتماع ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة وشهد مشادة في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يستضيف ستارمر قادة دول غربية في لندن في محاولة لإحياء مسألة طرح اتفاق سلام. وقال إنه يأمل أن يخرج تحالف أوروبي "من الدول ذات العزيمة" بموقف موحد لدعم كييف.

لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن تضمنه الولايات المتحدة لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا مرة أخرى.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بمعنى آخر، علينا أن نجد تلك الدول المستعدة للمبادرة أكثر في أوروبا".

دعم ترويجي

في السياق، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لشبكة (إن آر كيه) السبت إن حكومة بلاده ستطلب قريبا من البرلمان زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا.

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وأضاف ستوره: "يمكنني أن أقول اليوم إننا سنعود إلى البرلمان في المستقبل القريب باقتراح لزيادة الدعم".

وافق البرلمان النرويجي في أواخر العام الماضي على إنفاق ما مجموعه 35 مليار كرونة نرويجية (3.12 مليارات دولار) على الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا في عام 2025 وما مجموعه 155 مليار كرونة (13.76 مليار دولار) في الأعوام من 2023 إلى 2030.

وسيجتمع ستوره مع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن اليوم الأحد.

ويشارك في قمة لندن كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الوزراء الكندي جاستن ترودو والبولندي دونالد توسك والإيطالية جورجيا ميلوني فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا.

تأتي هذه القمة قبل القمة الأوروبية الاستثنائية بشأن أوكرانيا المقرر عقدها الخميس في بروكسل.