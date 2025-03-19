ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر العملة في التعاملات الرسمية مقابل الدولار.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و350 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و400 ليرة أمس، وإلى 10 آلاف و500 ليرة عند البيع من 10 آلاف و550 ليرة أمس الثلاثاء.

في الحسكة سجل سعر الصرف ثباتا مقابل الدولار عند 10 آلاف و650 ليرة عند الشراء 10 آلاف و800 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة اليوم الثلاثاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) لسوريا وجيرانها، وفق قول مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي، وذلك بعد أن أعلن التكتل تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

خففت كندا الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتعهدت بتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار).

حذفت بريطانيا خلال الشهر الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، وهذا فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام إلى الدولة السورية، وهذا يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.