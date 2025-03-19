السعودية تمنح تراخيص تنقيب عن المعادن لشركات محلية ودولية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية فوز شركات محلية ودولية برخص للكشف عن المعادن بموقعي جبل صائد والحجار الممتدين على مساحة 4788 كيلومترًا مربعا، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال (2.47 تريليون دولار).

وشملت الشركات الفائزة:

شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين، وحصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي.

تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا المملوكة بالكامل لشركة هانكوك بروسبيكتنغ الأسترالية، وفازت برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي.

تحصّلت شركة التعدين الهندية فيدانتا ليمتد -التي تعد إحدى كبرى شركات التعدين في العالم- على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد.

فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة زيجين ماينينغ الصينية -التي تعد من بين كبرى 5 شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد.

تعلن وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن فوز عددٍ من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف، في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعي جبل صائد والحجار. pic.twitter.com/bJ5vElWMbW — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 18, 2025

منافسة

واستقبلت هذه المنافسة 14 عرضًا مقدمًا من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، وتم تقييم العروض المقدمة وفقًا لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.

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وشملت المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد، الذي يمتد على مساحة 2892 كيلومترا مربعًا، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة.

وتضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومترا مربعًا، الذي يحتوي على النحاس والزنك والذهب والفضة.

شركات كبرى

ومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة، إذ تعد شركات زيجين ماينينغ وهانكوك بروسبيكتنغ وفيدانتا ليمتد من بين كبرى شركات التعدين في العالم، مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى.

وأكّدت الوزارة أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال (97.6 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافةً إلى أكثر من 22 مليون ريال (5.86 ملايين دولار) تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.