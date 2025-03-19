الجفاف يضرب صناعة الكاكاو في كوت ديفوار

تواجه صناعة الكاكاو في كوت ديفوار هذا الموسم تحديات غير مسبوقة بسبب الجفاف الممتد الذي ضرب المنطقة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30% و40% في منتصف الموسم.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن شهدت البلاد فترة من الظروف المناخية القاسية التي أثرت بشكل كبير على المحاصيل.

وبحسب العديد من المصدرين في البلاد، فقد أدى الجفاف الطويل إلى تأثيرات واضحة على الأشجار، مما أسفر عن تراجع ملحوظ في جودة الثمار.

وتشير التقارير إلى أن هذا الانخفاض في الإنتاج سيؤدي إلى تقليص الإمدادات في الأسواق العالمية، مما يعزز المخاوف بشأن استقرار الأسعار في الأسواق الدولية.

لم يرتبط هذا الجفاف فقط بالتأثيرات المناخية المحلية، بل امتد أيضًا إلى العديد من المناطق التي تعتمد على الكاكاو مصدرا رئيسيا للإنتاج.

من جانبها، أكدت تقارير صحفية أن العديد من المزارعين في كوت ديفوار يواجهون صعوبة في استعادة محاصيلهم بسبب استمرار الجفاف. وأشار هؤلاء إلى أن الأمطار التي كانت متوقعة في بداية الموسم لم تكن كافية لتلبية احتياجات المحاصيل، مما أدى إلى قلة الثمار المتوفرة.

وتُظهر التقارير أن الإنتاج المتوقع للكاكاو في منتصف الموسم سيكون أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي.

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وفي سياق مشابه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في صناعة الكاكاو في كوت ديفوار تأكيدهم أن الجفاف الطويل لم يؤثر فقط على الكمية المنتجة، بل أيضًا على جودة الكاكاو، مما يزيد من القلق حول القدرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه السلعة.

وأشارت تقارير إلى أن هذا التراجع في الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للكاكاو، مما من شأنه أن ينعكس على الشركات والمستهلكين في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل المزارعون في كوت ديفوار بذل جهود كبيرة لتحسين إنتاجهم. ويعتمد هؤلاء بشكل متزايد على الأساليب الزراعية الحديثة للتكيف مع التقلبات المناخية.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الموسم الحالي قد يشهد تحديات إضافية في ما يتعلق بالتصدير والاستقرار في أسواق الكاكاو العالمية.

وتواصل البلاد مراقبة تأثيرات الجفاف على المدى الطويل، حيث يترقب المزارعون والمصدرون في البلاد تطورات الوضع المناخي في الأشهر المقبلة.

ومع هذه التوقعات السلبية، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب لأثر هذه الأوضاع على العرض والطلب، وما سيترتب عليها من تأثيرات على أسعار الكاكاو في المستقبل القريب.