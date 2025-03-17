أفضل 7 طرق لتوفير المال في شهر رمضان

رمضان هو شهر الكرم والعطاء، حيث يُشجَّع المسلمون على مساعدة الآخرين وإظهار الإحسان، وهو ما تعكسه العبارة الشهيرة "رمضان كريم". لكن في بعض الأحيان، قد يتحوّل هذا الكرم إلى نوع من الإسراف، مع انتشار الولائم الفاخرة محتوية على مختلف الصنوف من الأطعمة التي تؤدي إلى هدر الطعام والمال.

وتشعر العديد من الأسر بضغط مالي متزايد خلال هذا الشهر، بسبب العادات الاجتماعية التي تتطلب دعوة الأهل والأصدقاء لتناول الإفطار سواء في المنزل أو في المطاعم. وتزداد هذه الأعباء مع اقتراب عيد الفطر، الذي يستلزم نفقات إضافية.

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إدارة النفقات خلال شهر رمضان تتطلب تخطيطا مدروسا وإنفاقا مسؤولا. وتؤكد نور المصري، المختصة بالخدمات المالية في الأردن، أن "التخطيط المسبق للإنفاق والالتزام به يساعدان في الحد من الإسراف، مما يساهم في استقرار الوضع المالي للأسرة ويمنع امتداد الأزمات المالية إلى ما بعد رمضان".

في هذا التقرير، نستعرض 7 إستراتيجيات فعالة لتوفير المال خلال الشهر المبارك.

إعداد ميزانية مفصلة لشهر رمضان

ابدأ بوضع قائمة بالنفقات المتوقعة، بما يشمل تكاليف الطعام، والتبرعات الخيرية مثل زكاة الفطر والصدقات، وصلة الأرحام، وهدايا العيد، وأي نفقات أخرى مرتبطة بالشهر الكريم. تساعدك الميزانية الواضحة على مراقبة إنفاقك، مما يحد من المصاريف غير الضرورية.

تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية

يعكس شهر رمضان روح التواضع والبساطة، وهو مبدأ يجب تطبيقه في الإنفاق. ركّز على الضروريات وتجنّب النفقات غير الأساسية، إذ يساعد هذا النهج على ضبط الميزانية وتحقيق وفورات مالية.

التخطيط للوجبات والعزائم الجماعية مسبقا

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ضع خطة للوجبات اليومية للسحور والإفطار، مما يساعدك على شراء الاحتياجات الأساسية فقط، وتقليل هدر الطعام، والتحكم في النفقات. كما أن الطهي في المنزل بدلا من تناول الطعام في الخارج يساهم في تحقيق وفورات كبيرة.

وتشدد نور المصري على أهمية "التخطيط للعزائم الجماعية مسبقا، عبر تحديد قوائم المدعوين وتقليل الأصناف المقدمة، وتحضير وصفات بسيطة لكنها مغذية ولذيذة، مع محاولة جمع العائلة أو الأصدقاء في دعوة واحدة بدلا من تنظيم عدة ولائم متفرقة، مما يحد من التكاليف".

التسوق المبكر من المؤسسات العامة

قم بشراء المواد غير القابلة للتلف قبل بداية رمضان، خاصة من الجمعيات أو المؤسسات الاستهلاكية التي تقدم أسعارا مدعومة، إذ تميل الأسعار إلى الارتفاع خلال الشهر الفضيل.

لكن من الضروري تجنب شراء الأطعمة سريعة التلف مثل الخضار والفواكه بكميات كبيرة لتفادي الهدر. وتؤكد المصري على "أهمية التسوق بعد الإفطار، حيث قد يدفع الجوع الشخص إلى شراء منتجات غير ضرورية بناء على رغبات مؤقتة، وليس على احتياجات فعلية".

تجنب الشراء العشوائي

التزم بقائمة التسوق الخاصة بك، وتجنب عمليات الشراء غير المخطط لها، خاصة عند مواجهة العروض الترويجية التي قد تدفعك لشراء أشياء لا تحتاجها. ويمكن أن يساعد تقليل الزيارات إلى مراكز التسوق في تجنب الإنفاق غير الضروري.

وتنصح نور المصري باستخدام "التطبيقات والمتاجر الإلكترونية لتقليل الإغراءات التي قد يواجهها الشخص أثناء التسوق التقليدي في الأسواق والمتاجر الكبرى".

الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية

خلال شهر رمضان، تقدم العديد من المتاجر خصومات خاصة على المنتجات الأساسية. ابحث عن هذه العروض لشراء احتياجاتك بأسعار أقل، كما أن برامج العروض الخاصة ببطاقات الائتمان يمكن أن توفر لك مزيدا من المدخرات.

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مراقبة النفقات اليومية

قم بتتبع إنفاقك اليومي لضمان الالتزام بالميزانية. إذ تساعدك هذه العادة على اكتشاف المجالات التي تنفق فيها أكثر من اللازم وإجراء التعديلات عند الحاجة. كما أن استخدام تطبيقات تتبع الميزانية يجعل هذه المهمة أسهل وأكثر كفاءة.

يمكن أن يساعدك اتباع هذه الإستراتيجيات في الحفاظ على استقرارك المالي خلال شهر رمضان، مما يتيح لك التركيز على الجوانب الروحية دون ضغوط مالية كبيرة عليك وعلى أسرتك.