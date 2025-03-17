هجمات أميركا على الحوثيين ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن لوقف هجماتها على سفن في البحر الأحمر، وبعد إعلان الصين اعتزامها القيام بخطوات لزيادة الاستهلاك المحلي من خلال زيادة الدخول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.61% إلى 71.01 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.61% إلى 67.60 دولارا للبرميل.

وقالت وزارة الصحة -التي يديرها الحوثيون- في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل، وهذه الضربات هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الحملة قد تستمر لأسابيع.

التجارة العالمية

وأدت هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل والتابعة لتحالف دول بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وفق قولهم، إلى اضطراب التجارة العالمية، مما دفع الجيش الأميركي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.

وارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

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ويعد مضيق باب المندب الذي يطل عليه اليمن من الجنوب أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم. وهذا المضيق يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد مسارا حيويًا لحركة النفط القادمة من دول الخليج والتجارة بين آسيا وأوروبا.

وبلغ متوسط تدفقات النفط عبر المضيق عام 2023 حوالي 8.8 ملايين برميل يوميا. وفي عام 2024، شهدت تدفقات النفط تراجعا حادا بنسبة 54% خلال الأشهر الثمانية الأولى، إذ انخفض المتوسط إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس/آب، مقارنة بـ8.7 ملايين برميل يوميا للفترة نفسها من عام 2023.

هذا الانخفاض الكبير في عام 2024 يُعزى إلى تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، مما دفع عديدا من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر المضيق.

توقعات

وخفض محللون في غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، قائلين إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأميركي على نحو أبطأ مما كان متوقعا في السابق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.

وقال المحللون في مذكرة: "نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر/كانون الأول 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 71 دولارا للبرميل (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا)، ونطاق خام برنت إلى 65-80 دولارا، ومتوسط توقعاتنا لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 64 دولارا)".

وذكر محللون في غولدمان ساكس أنه من المتوقع نمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين من المتوقع أن يزيد المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) على المتوقع.

هبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في مارس/آذار الجاري، وارتفعت توقعات التضخم، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب إلى زيادة الأسعار وتقويض الاقتصاد.