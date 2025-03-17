توقعات بارتفاع الذهب إلى 3200 دولار للأوقية مدفوعا بمخاطر التجارة

رفع بنك "يو بي إس" السويسري توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار للأوقية في الأرباع الأربعة المقبلة بالزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 3 آلاف دولار مع تزايد احتمالات حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع محللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول الملاذ الآمن.

وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة واسعة النطاق وتعريفات جمركية إضافية خاصة بقطاعات محددة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، باعتبارها حدثا محفوفا بالمخاطر قد يحفز الطلب المستمر على الملاذ الآمن في الأسواق.

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ومن المتوقع أن يستفيد الذهب -الذي تجاوز 3 آلاف دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة الماضي- كذلك من تدهور توقعات الاقتصاد الأميركي، إذ يقيّم المتداولون الآن احتمالية إجراء مجلس الاحتياطي الفدرالي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة مع تزايد المخاوف بشأن الركود.

وبذلك، انضم بنك "يو بي إس" إلى عدد من البنوك الأخرى التي رفعت في الأسابيع الأخيرة أهدافها السعرية للمعدن الأصفر، وفي الأسبوع الماضي توقعت مجموعة ماكويري غروب ارتفاع الأسعار إلى 3500 دولار للأوقية في الربع الثاني، في حين رفع بنك "بي إن بي باريبا" توقعاته ليُظهر متوسط ​​أسعار أعلى بكثير من 3 آلاف دولار.

أسعار التداول

وارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

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وفي أحدث التعاملات زادت أوقية الذهب 0.36% إلى 2995.34 دولارا، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية عند 3002.70 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" "كان الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوعا بمخاوف الركود التضخمي".

وهبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في مارس/آذار الجاري، وارتفعت توقعات التضخم، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي أشعلت حربا تجارية ستعزز الأسعار وتقوض الاقتصاد.

واستمرت التوترات الجيوسياسية مع توعد الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، في حين أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحقق الذهب -الذي يعد تحوطا ضد المخاطر السياسية والتضخم- مكاسب بنحو 14% منذ بداية العام الحالي.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي بعد غد الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: