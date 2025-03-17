توقعات بارتفاع الذهب إلى 3200 دولار للأوقية مدفوعا بمخاطر التجارة

رفع بنك يو بي إس السويسري توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار للأوقية في الأرباع الأربعة المقبلة بالزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 3000 دولار مع تزايد احتمالات حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع محللوه أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول الملاذ الآمن.

وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة واسعة النطاق وتعريفات جمركية إضافية خاصة بقطاعات محددة في 2 أبريل/ نيسان، باعتبارها حدثًا محفوفًا بالمخاطر قد يُحفز الطلب المستمر على الملاذ الآمن في الأسواق.

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ومن المتوقع أن يستفيد الذهب، الذي تجاوز 3000 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق الجمعة الماضية، كذلك من تدهور توقعات الاقتصاد الأميركي، إذ يُقيّم المتداولون الآن احتمالية إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة مع تزايد المخاوف بشأن الركود.

بذلك انضم بنك يو بي إس إلى عدد من البنوك الأخرى التي رفعت في الأسابيع الأخيرة أهدافها السعرية للمعدن الأصفر، وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة ماكويري غروب ارتفاع الأسعار إلى 3500 دولار للأوقية في الربع الثاني، بينما رفع بنك بي إن بي باريبا توقعاته ليُظهر متوسط ​​أسعار أعلى بكثير من 3000 دولار.

أسعار التداول

وارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

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وفي أحدث تعاملات، زادت أوقية الذهب 0.36% إلى 2995.34 دولار، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية عند عند 3002.70 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، كلفن وونغ: "كان الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوعا بمخاوف الركود التضخمي".

وهبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في مارس/ آذار وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أشعلت حربا تجارية، ستعزز الأسعار وتقوض الاقتصاد.

واستمرت التوترات الجيوسياسية، مع توعد الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، بينما أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 15 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحقق الذهب، الذي يعد تحوطا ضد المخاطر السياسية والتضخم، مكاسب بنحو 14% منذ بداية العام الحالي.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: