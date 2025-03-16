تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة إلى 10 آلاف و100 ليرة مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند الشراء من 10 آلاف و50 ليرة مسجّلة مساء أمس، وانخفض عند البيع إلى 10 آلاف و250 ليرة من 10 آلاف و200 ليرة.

استقر سعر الصرف في الحسكة عند 10 آلاف و600 ليرة عند الشراء و10 آلاف و750 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة

أعلنت كندا الأسبوع الماضي خططًا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

خلال الشهر الجاري، حذفت بريطانيا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام للدولة السورية، وهذا يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.

انخفض عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.