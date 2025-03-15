مليارا دولار استثمارات الطاقات المتجددة في المغرب

قالت وزارة الانتقال الطاقي المغربية، الجمعة، إن ميزانية الاستثمار الحالي في الطاقات المتجددة تبلغ 20 مليار درهم (مليارا دولار).

وأضافت في بيان نشرته على فيسبوك، أن "نسبة الاستثمارات في شبكات الكهرباء ستتضاعف 5 مرات بحلول 2030".

وأوضحت أن بلادها أطلقت مؤخرا 6 مشاريع جديدة في الهيدروجين الأخضر بـ319 مليار درهم (32 مليار دولار)، منها 130 مليار درهم (13 مليار دولار) لإنتاج مليون طن من الأمونيا.

ويأتي بيان وزارة الانتقال الطاقي بعد أيام من إعلان المغرب اختيار 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 6 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالمملكة لإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.

وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي قالت العام الماضي إن بلادها استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 عاما الماضية منذ إعلان الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع طاقة الرياح من جانب القطاع الخاص.

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ويعتزم المغرب إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.