كندا ترد على أميركا برسوم جمركية جديدة

تفرض كندا اعتبارا من اليوم رسوما جمركية جديدة على بعض المنتجات الأميركية، ردا على الرسوم التي فرضها دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم.

وقال وزير المال الكندي دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الرسوم بنسبة 25% ستفرض على 29.8 مليار دولار كندي (20.72 مليار دولار أميركي) من الواردات الأميركية، على أن تشمل خصوصا أجهزة الحواسيب واللوازم الرياضية.

وأضاف لوبلان: "لن نقف مكتوفي الأيدي في وقت يتم فيه استهداف صناعاتنا في الصلب والألمنيوم في شكل غير عادل".

رسوم أميركية

وفرضت واشنطن اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الماضي رسوما بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم من مختلف الدول. لكن كندا، المزود الأول للولايات المتحدة بالصلب والألمنيوم، هي الأكثر استهدافا من جانب دونالد ترامب.

وتضاف الإجراءات الكندية الجديدة إلى رسوم بنسبة 25% سبق أن فرضت على 30 مليار دولار من المنتجات الأميركية منذ بداية هذا الشهر، وذلك ردا على سلسلة أولى من الضرائب التجارية فرضها ترامب على السلع الكندية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي في المؤتمر نفسه إن الأمر "ليس فقط تهديدا للوظائف الكندية، وليس فقط تهديدا للعديد من العائلات التي تعيش من هذه الوظائف، بل هو تهديد وجودي لبلادنا".

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وأضافت: "سنناضل من أجل العائلات، وسنناضل كبلد لأن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بمستقبل بلادنا".

لا مضاعفة للرسوم

يشار إلى أن كبير مستشاري البيت الأبيض بيتر نافارو قال الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب صرف النظر عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، بعد محادثات أميركية-كندية.

ويعني هذا القرار خضوع واردات الصلب والألمنيوم من كندا وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتعريفة جمركية نسبتها 25% اعتبارا من الأربعاء، وفقا لما كان مخططا له في الأصل.

وأربك ترامب الأسواق بإعلانات متناقضة بشأن كندا، هدفه التجاري والدبلوماسي المفضّل، وذلك عشيّة دخول الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ.

وبعد أن هدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50%، تراجع ترامب عن تهديده بعد بضع ساعات فقط.

وعدل ترامب عن تهديده بعدما تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية عن قرارها فرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها من الكهرباء إلى 3 ولايات أميركية.