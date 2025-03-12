النفط يرتفع مع تراجع الدولار والذهب يستقر على وقع سياسات ترامب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدّت من المكاسب، واستقر الذهب وسط طلب على الملاذ الآمن بعد أن تأثرت وول ستريت سلبًا بخطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية.

النفط

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.39% إلى 69.83 دولارا للبرميل في أحدث التعاملات، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.45% إلى 66.55 دولارا للبرميل.

وقال كبير محللي السلع الأولية في "إيه إن زد" دانيال هاينز إن النفط حافظ على وضع إيجابي رغم ضعف التوقعات الاقتصادية، مضيفا "هذا مؤشر على بقاء الطلب على الخام قويا على المدى القريب".

وتراجع مؤشر الدولار 0.5% إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وهبطت أسعار الأسهم الأميركية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، مجددا أمس الثلاثاء مما أدى إلى استمرار أكبر موجة بيع في أشهر مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتراجع معنويات المستهلكين.

وقال محلل السوق لدى "آي جي" يب جون رونغ "لا تزال المعنويات العامة هشة رغم الانتعاش الطفيف الذي شهدته جلسة اليوم".

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وأضاف "في الوقت الحالي، من المرجح أن يتواصل كبح معنويات سوق النفط مع استمرار غموض تطورات الرسوم الجمركية والمخاوف بشأن مخاطر النمو في الولايات المتحدة".

وهزت سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية الأسواق العالمية، فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها كما رفع الرسوم الجمركية على الصين التي ردت بفرض رسوم جمركية مضادة.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يتجه لتسجيل مستوى قياسي هذا العام أعلى من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميا.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها اليوم الأربعاء للبحث عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، كما يراقبون من كثب خطط مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط التي أعلنت اعتزامها زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 مارس/آذار.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات حكومية بشأن المخزونات الأميركية تصدر اليوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول التداول.

الذهب

صعدت السبائك 0.13% إلى 2919.40 دولارا للأونصة للعقود الفورية، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون خطوة ترامب الأخيرة لتخفيف تهديده بشن حرب تجارية ضد أونتاريو بعد ساعات فقط من إعلانه مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50%، كما قلل الرئيس من خطر الركود الناجم عن الرسوم الجمركية.

وأثارت سلسلة من التقارير الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة مخاوف من ركود تضخمي، إذ توجد مخاطر ارتفاع التضخم ومخاطر انخفاض النمو الاقتصادي، وقد يدفع تباطؤ النمو الناجم عن التجارة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

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مع ذلك، سيقيّم المتداولون قراءة التضخم في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي قد تُظهر ارتفاع أسعار المستهلك الأميركي في فبراير/شباط، وقد يُعقّد ذلك أجندة خفض الفائدة التي يتبناها الاحتياطي الفدرالي، إذ يُعدّ تخفيف السياسة النقدية إيجابيا بشكل عام للسبائك غير المُدرّة للفائدة.

وفي سياقٍ آخر، كانت الأسواق تراقب احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية، مما قد يُخفّض الطلب على الملاذات الآمنة، وقد قبلت أوكرانيا اقتراحًا أميركيا بهدنة مدتها 30 يومًا مع روسيا، كجزء من اتفاق مع إدارة ترامب لرفع تجميدها للمساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية عن كييف.

العملات

واجه الدولار صعوبة في الارتفاع عن أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل العملات الرئيسية مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي في ضوء سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.

وحوّم اليورو قرب أعلى مستوى في 5 أشهر مع تزايد التفاؤل بشأن انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وشهد الدولار الكندي استقرارا بعد جلسة متقلبة أمس الثلاثاء عندما تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% قبل أن يتراجع عن حديثه لاحقا.

ويعلن بنك كندا المركزي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ويتوقع المتداولون خفضا آخر في أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم" كايل رودا "لا تزال حالة الضبابية التجارية مستمرة، ومن ثم تستمر التقلبات في السوق".

وأضاف رودا أن "آفاق النمو في الولايات المتحدة تستمر في التدهور"، مشيرا إلى ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من اليوم، وحذر من أنها "قد تكون مصدرا كبيرا للتقلبات".

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية 0.2% إلى 103.50 في أحدث التعاملات، بعد يوم من انخفاضه 0.46%، وهو ما دفعه إلى أدنى مستوى له عند 103.21 للمرة الأولى منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول.

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وصدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة أمس بينما انخفضت ثقة الشركات الصغيرة للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط.

ويشعر المستثمرون بالقلق بعدما لم يستبعد ترامب إمكانية حدوث ركود اقتصادي نتيجة لسياساته التجارية في مقابلة أجرتها فوكس نيوز معه يوم الأحد.

وقال كبير محللي السوق في بنك "باركليز برايفت" جوليان لافارج بخصوص بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إن "قراءة أعلى من المتوقع قد تغذي رواية الركود التضخمي في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تعزز المخاوف بشأن الركود".

وأضاف "ما تحتاجه السوق حقا في هذه المرحلة هو رؤية أفضل للنمو وليس للتضخم".

واستقر اليورو عند 1.0921 دولار، ليظل قريبًا من ذروة الجلسة الماضية عند 1.0947 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت أوكرانيا أمس الثلاثاء إنها ستقبل الاقتراح الأميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع مع روسيا.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2941 دولار بعد ارتفاعه 0.53% في الجلسة الماضية.

وصعد الدولار 0.14% إلى 148.52 ينا بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 146.545 ينا أمس.