تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و100 ليرة عند الشراء من 9700 ليرة، كما انخفض إلى 10 آلاف و300 ليرة من 10 آلاف ليرة عند البيع.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة إلى 10 آلاف و400 ليرة من 9900 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و600 ليرة من 10 آلاف و100 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم.

عوامل التأثير على سعر صرف الليرة السورية

توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا لانضمام للدولة السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.

حذفت بريطانيا 24 كيانا سوريا الأسبوع الماضي من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفع العقوبات الأميركية مؤقتا عن سوريا فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا في السنوات السابقة على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.

استلام سوريا شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا الأسبوع الماضي مع توقعات بوصول المزيد مستقبلا، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.