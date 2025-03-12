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5 مليارديرات أميركيين خسروا 209 مليارات دولار بعد تنصيب ترامب

epa06911810 A Facebook logo on display on the NASDAQ headquarters in Times Square New York, New York, USA, 18 May 2012 (reissued 26 July 2018). According to reports on 26 July 2018 Facebook shares suffered losses of almost 150 billion USD after it reported less than expected growth in 2nd quarter 2018 revenues that rose 42 per cent to reach 13.23 billion USD. Facebook also said they had 2.23 billion mothly users, 20 million less than expected by analysts. EPA-EFE/ANDREW GOMBERT
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12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202501:47 م (توقيت مكة)

شهدت ثروات 5 مليارديرات، كانوا حاضرين في مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تقلصا كبيرا، إذ خسروا ما مجموعه 209 مليارات دولار من ثرواتهم الشخصية بعد 7 أسابيع فقط من تنصيب ترامب، كما أن الشركات التي يملكونها تعرضت لخسائر ضخمة في قيمتها السوقية، بلغت أكثر من 1.39 تريليون دولار منذ 17 يناير/كانون الثاني، وهو آخر يوم تداول قبل التنصيب، وفقا لتقرير بصحيفة ليبراسيون الفرنسية.

ثمة شكوك بأن ماسك بعد خسارته لم يعد أغنى رجل في العالم (الأناضول)

إيلون ماسك: خسارة 148 مليار دولار

كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" (Tesla) و"سبيس إكس" (SpaceX)، أكبر الخاسرين بواقع 148 مليار دولار، فبعد أن كان أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ486 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفضت هذه الثروة بشكل كبير مع انهيار أسهم تسلا.

وأرجع الخبراء سبب هذه الخسارة إلى تغيير في سلوك المستهلكين الأوروبيين، الذين تخلوا عن منتجات ماسك بسبب علاقاته الوثيقة مع ترامب واليمين المتطرف، كما انخفضت المبيعات في الصين كذلك بشكل كبير.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 13: CEO and founder of Amazon Jeff Bezos participates in a discussion during a Milestone Celebration dinner September 13, 2018 in Washington, DC. Economic Club of Washington celebrated its 32nd anniversary at the event. Alex Wong/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
رغم محاولة بيزوس التقرب من الإدارة الجديدة وتبرعه لها، فإن ذلك لم يمنع خسائره الكبيرة (الفرنسية)

جيف بيزوس: خسارة 29 مليار دولار

خسر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، 29 مليار دولار بعد انخفاض أسهم شركته بنسبة 14% منذ تسلم ترامب الرئاسة. فرغم محاولته التقرب من الإدارة الجديدة ورغم تبرعه لها، فإن ذلك لم يمنع خسائره الكبيرة.

Google co-founder Sergey Brin speaks to the media following presentations at a media preview of Google's prototype autonomous vehicles in Moutain View, California September 29, 2015. REUTERS/Elijah Nouvelage
برين تراجع عن مواقفه السابقة ضد ترامب (رويترز)

سيرجي برين: خسارة 22 مليار دولار

المؤسس الشريك لشركة "غوغل"، سيرجي برين، خسر بدوره 22 مليار دولار نتيجة انخفاض أسهم شركة "آلفابيت إينك" (Alphabet Inc) بنسبة تفوق 7%، جاء ذلك بعد تراجعه عن مواقفه السابقة ضد ترامب وقبوله دعوة لعشاء في مارالاغو، حيث منتجع ترامب الذي دعا فيه كبار الشخصيات ورجال الأعمال في إطار حملته الانتخابية.

زوكربيرغ لم تفده محاولاته لدعم أجندة ترامب (وكالة الأنباء الأوروبية)

مارك زوكربيرغ وبرنار أرنو: خسارة 5 مليارات دولار لكل منهما

شهد كل من مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا" (Meta)، وبرنار أرنو، رئيس مجموعة "إل في إم إتش" (LVMH) الفرنسية، خسارة قدرها 5 مليارات دولار لكل منهما.

وأرنو، الذي يعتبر صديقا مقربا لترامب، فقد معظم المكاسب التي حققتها شركته بعد الانتخابات، أما زوكربيرغ، فقد تراجع مع انخفاض أسهم ميتا، على الرغم من محاولاته دعم أجندة ترامب بالمواقف المحافظة.

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وهذه الخسائر تشير إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها المناخ الاقتصادي والسياسي في ظل إدارة ترامب الثانية، وتأثيرها على الثروات الكبرى والشركات العملاقة.

المصدر : ليبراسيون

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