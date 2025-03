احتجاجات وحرائق تستهدف تسلا بأميركا وترامب يروج لها فما القصة؟

شهدت الساحة الإعلامية الأميركية تطورات مثيرة حول شركة تسلا، تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب شراءه إحدى سيارات الشركة الكهربائية، في خطوة لدعم مالكها ومديرها التنفيذي إيلون ماسك.

فقد أظهرت مقاطع فيديو احتراق سيارات تسلا، وأخرى تغيير بعض ملاك السيارة الكهربائية شعارها إلى علامات تجارية أخرى، بالتزامن مع هبوط كبير في أسهم الشركة، ووسط عاصفة من الاحتجاجات والمقاطعات التي طالت الشركة، فما القصة؟

President Trump hops in his brand new Tesla 🔥🔥 pic.twitter.com/LN9eWuS0Is

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، اقتناء إحدى سيارات تسلا الكهربائية، خلال فعالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض. وقال ترامب في كلمة ألقاها أثناء تفقده السيارة:

"لقد كرس هذا الرجل (ماسك) طاقته وحياته للقيام بهذا، وأعتقد أنه عومل بشكل غير عادل".

وأشاد ترامب بأداء سيارة تسلا، قائلا: "سأشتريها لأنها منتج رائع وهي الأفضل على الإطلاق"، مبديا دعمه الواضح لماسك في ظل الهجمات التي تستهدف شركته.

كما توعد ترامب بتصنيف أي أعمال عنف تستهدف شركة تسلا على أنها "إرهاب محلي"، مبديا موقفا حازما ضد أي تهديد يستهدف الشركة أو ممتلكاتها.

حيث تزايدت حدة الانتقادات لإيلون ماسك، مع تصاعد الاحتجاجات والهجمات على صالات العرض ومحطات الشحن ومركبات تسلا، وأظهرت التحقيقات وقوع عدة اعتداءات، أبرزها:

إشعال النيران في 7 محطات شحن تسلا بمركز تجاري خارج مدينة بوسطن في الثالث من مارس/آذار الحالي، وانتشار مقاطع فيديو تُظهر احتراق سيارات تسلا متوقفة أمام مقر الشركة.

Wait? They are firebombing Cybertrucks?

Oh man, the owners are probably going to buy different cars next time maybe.

And still, not a single apology from Elon to Tesla owners for his actions that lead to this. pic.twitter.com/0tOsoRF1Hg

— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) March 11, 2025