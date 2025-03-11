ارتفاع ملحوظ بسعر صرف الليرة السورية بعد انضمام قسد للدولة

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الرئاسة السورية وما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) للاندماج ضمن الدولة السورية وهو ما احتفلت به مدن سورية عدة، في حين استقر سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الدولار مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9500 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و800 ليرة مسجّلة مساء أمس، في حين صعد سعر البيع للعملة السورية إلى 9700 من 11 ألفا مسجّلة أمس.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 9800 عند الشراء من 10 آلاف و800 مسجّلة مساء أمس، وصعد إلى 10 آلاف ليرة من 11 ألف ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في التعاملات الرسمية

يثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم.

عوامل التأثير على سعر صرف الليرة السورية

توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا لانضمام للدولة السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.

حذفت بريطانيا 24 كيانا سوريا الأسبوع الماضي من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفعت أميركا عقوباتها مؤقتا عن سوريا، مما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

انخفاض عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا في السنوات السابقة على مقدار الصرف الحكومي الأكبر.

تسلمت سوريا شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا الأسبوع الماضي مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.