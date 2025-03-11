الأسهم الأميركية تقود الأسواق العالمية للتراجع بفعل مخاوف الركود

انخفضت الأسهم لليوم الثاني على التوالي مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي وسط نظام التعريفات الجمركية غير المنتظم للرئيس دونالد ترامب والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وتراجعت أسواق الأسهم الصينية واليابانية والأسترالية، على النحو التالي:

انخفض مؤشر توبكس الياباني ومؤشر نيكاي الموجه للتصدير بنسبة 1.11% و0.64% على التوالي.

تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.28%.

انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.9%.

وكانت المؤشرات الأميركية قد تراجعت مساء أمس الاثنين بصورة كبيرة:

انخفض مؤشر ناسداك 4%، بما يعادل 726.01 نقطة، ليغلق عند 17470.21 نقطة، مسجلا أسوأ أداء له في عامين ونصف.

خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.7%، بما يعادل 155.21 نقطة، ليغلق عند 5614.99 نقطة.

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 890.63 نقطة، أو 2.08%، ليغلق عند 41911.09 نقطة.

ووقعت هذه التراجعات بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي لحرب ترامب التجارية العالمية.

التفوق الأميركي يتوارى

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وي لي رئيس الاستثمارات المتعددة الأصول في "بي إن بي باريبا" الصين قوله إن التفوق الاستثنائي للأسهم الأميركية بدأ يتوراى، متوقعا ارتفاع المؤشرات الأوروبية والصينية.

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وانخفضت الأسهم الصينية وهونغ كونغ بشكل حاد في التعاملات المبكرة لكنها ارتفعت لاحقًا، وانخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني 0.6%، في حين انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1%، قبل أن يرتفع المؤشر الصيني 0.32% ويستقر مؤشر هانغ سنغ.

وقادت شركات التكنولوجيا والصناعة الانخفاضات في آسيا، إذ انخفضت شركات تصنيع العقود التايوانية تي إس إم سي وفوكسكون بنسبة 2.7% و2% على التوالي.

وتراجعت شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة Samsung Heavy Industries الكورية الجنوبية 2.4% بينما انخفضت شركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق اليابانية ديسكو Disco بنسبة 0.3%.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس الأسواق العالمية الصينية في "يو بي إس" تومي فانغ قوله "كانت [جلسة] تخفيض مخاطر هائلة في الولايات المتحدة"، مضيفا أن التأثير على الأسواق الصينية سيقل بسبب أموال المستثمرين المحليين الذين ينتظرون فرص الشراء عند الانخفاض.

وأضاف فانغ "ستكون السوق متقلبة على مستوى العالم هذا العام، مع تصدر أخبار ترامب ومساعده إيلون ماسك اليومية عناوين الأخبار".

انتعاش طفيف

وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى انتعاش طفيف في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ ارتفعت العقود التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت العقود الخاصة بمؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.3%.

ولاحظ محللون آخرون أن أسهم التكنولوجيا الأميركية ارتفعت بقوة على مدار العام الماضي، مما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

وقال وي خون تشونغ كبير إستراتيجيي الأسواق في بنك نيويورك إن الجاذبية المتزايدة لشركات التكنولوجيا الصينية في أعقاب التقدم المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل شركة ديب سيك الناشئة أجبرت المستثمرين على إعادة تقييم التقييمات العالية لشركات التكنولوجيا الأميركية.