أطلقت السعودية اليوم بالعاصمة الرياض النسخة الرابعة من المؤتمر التقني "ليب 2025" ليجذب في يومه الأول استثمارات نوعية وشراكات إستراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 14.9 مليار دولار، في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن اليوم الأول من مؤتمر "ليب 2025" يشهد إطلاقات واستثمارات نوعية وشراكات إستراتيجية "تعزز ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي عالميا".

وأفادت الوزارة بأن "السعودية جذبت استثمارات بقيمة 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر ليب التقني 2025".

وأوضحت أن ذلك "يشمل استثمارات نوعية بأكثر من 10.9 مليارات دولار في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي وجولات لشركات ناشئة".

اليوم الأول من مؤتمر #ليب25 يشهد.. إطلاقات واستثمارات نوعية وشراكات استراتيجية تعزز ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي عالميًا. pic.twitter.com/MXzDHa1wpq — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 9, 2025

استثمارات النسخ السابقة

ووفق موقع الوزارة بلغ إجمالي قيمة الإطلاقات والاستثمارات التي شهدتها فعاليات مؤتمر ليب في نسخه الثلاث الماضية 29.3 مليار دولار.

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فيما بلغت قيمة الإطلاقات والاستثمارات للنسخة السابقة (2024) 13.4 مليار دولار، وفق المصدر ذاته.

وانطلقت النسخة الرابعة من المؤتمر الأحد في منطقة ملهم، شمالي الرياض تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، وفق الوزارة.

ويمتد المؤتمر بين 9 و12 فبراير/شباط الجاري، ويشارك فيه أكثر من ألف متحدث وخبير تقني دولي، و1800 جهة عارضة، ونحو 680 شركة ناشئة.