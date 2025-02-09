استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم

بغداد- شهد سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد استقرارا نسبيا أمام الدولار في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، مع افتتاح سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في التعاملات الرسمية

استمر سعر صرف الدينار العراقي اليوم في الثبات أمام الدولار في التعاملات الرسمية، إذ أشارت نشرة نتائج بيع العملة الأجنبية اليومية الصادرة عن البنك المركزي العراقي إلى أن إجمالي التعزيزات إلى الخارج بلغت نحو 280.49 مليون دولار وإجمالي سحب نقدي 11.7 مليون دولار، وبإجمالي بيع كلي قدره 292.19 مليون دولار، وهذه الأسعار الرسمية المسجلة:

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير لكل دولار.

: 1310 دنانير لكل دولار. سعر البيع النقدي: 1305 دنانير لكل دولار.

سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازي

استقر سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد مقابل الدولار في السوق الموازي ببغداد وأربيل والبصرة، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار، وهذه الأسعار في وقت كتابة هذا التقرير:

بلغ سعر الدولار في بورصة الكفاح الرئيسية ببغداد 1503.5 دنانير.

بلغ سعر الدولار في محال الصيرفة ببغداد 1506 دينار عند الشراء و1510 دنانير عند البيع.

في بورصة أربيل الرئيسية بلغ السعر 1502.5 دينار للدولار.

في محال الصيرفة بأربيل بلغ سعر الشراء 1501.5 دينار، وسعر البيع 1502.25 دينار.

بلغ سعر بورصة البصرة الرئيسية 1505 دنانير.

بلغ سعر الدولار في السليمانية 1503 دنانير.

بلغ سعر الدولار في كركوك 1504.5 دنانير.

بلغ سعر الدولار في الموصل 1503 دنانير.

بلغ سعر الدولار في كربلاء 1504 دنانير.

في النجف بلغ سعر الصرف 1503.5 دنانير.

في دهوك بلغ سعر الصرف 1503 دنانير.

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العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار