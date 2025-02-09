تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في السوق الموازي بعد ارتفاعات متتالية شهدها الأسبوعين الماضيين مع زيارة الرئيس أحمد الشرع للسعودية وتركيا ولقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس رجب طيب أردوغان.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب أمام الدولار عند 10 آلاف و400 ليرة عند الشراء من 10 آلاف مسجّلة مساء أمس، وإلى 10 آلاف و700 ليرة عند البيع من 10 آلاف و500 ليرة مساء أمس.

في إدلب تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 10 آلاف و500 ليرة عند الشراء من 9800 ليرة مسجّلة مساء أمس، وإلى 10 آلاف و700 عند البيع من 10 آلاف مسجلة مساء أمس.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 10 آلاف و300 ليرة من 9800 ليرة مسجّلة مساء أمس عند الشراء، وإلى 10 آلاف و500 عند البيع من 10 آلاف مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفا و130 ليرة عند البيع وفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم الأحد.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يرى خبراء أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بالعوامل التالية في هذه المرحلة:

تراجع المعروض من الليرة السورية مع زيادة الطلب.

تقييد السحب النقدي من البنوك.

زيادة كلفة الحصول على السيولة بالليرة السورية.

ازدياد نشاط حركة التجارة وهو ما يساهم في زيادة الطلب على الليرة السورية، وبالتالي ارتفاع قيمتها على مدى الفترة الماضية، مقارنة بوقت سقوط نظام بشار الأسد.

قرارات الإدارة السورية الجديدة بحلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة أسهم في نَقص عرض الليرة في السوق، نتيجة تسريحهم.

قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول تفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية، وكان زار مؤخرا السعودية وتركيا، كما تلقى دعوات للزيارة من العديد من الدول بينها دول أوروبية.

خففت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوباتها على سوريا مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر المصرف المركزي.