في 5 أعوام صادرات تركيا لدول الخليج تلامس 127 مليار دولار

بلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول الخليج حوالي 126.7 مليار دولار، بين عامي 2020 و2024.

وحسب وكالة الأناضول، شهدت التجارة مع دول الخليج، السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان والكويت العراق، وإيران، زخما متسارعا في السنوات الأخيرة مع عقد الاتفاقيات الاقتصادية وتطور العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دول المنطقة.

ووفق معلومات جمعتها الأناضول من بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغت قيمة الصادرات التركية لدول الخليج في السنوات الـ5 الأخيرة، 126 مليارا و696 مليون دولار.

وحل العراق في المركز الأول في الاستيراد من تركيا، بقيمة 59.8 مليار دولار.

وتضاعفت الصادرات التركية إلى الإمارات خلال هذه الفترة بنحو 3 مرات، إذ سجلت تقدما من 2.8 مليار دولار إلى 8.3 مليارات دولار.

وبلغت قيمة الواردات التركية من دول المنطقة في نفس الفترة 83.4 مليار دولار.

رقما قياسيا

والشهر الماضي أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثالث من عام 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا من دون انقطاع على مدى 17 ربعا.

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وقال أيضا إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.

وذكر أن حجم الاقتصاد ارتفع من تريليون و130 مليار دولار (عام 2023) إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.

وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار خلال العام الحالي.

وتابع: "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4% خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".