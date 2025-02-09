المغرب وموريتانيا يوقعان 3 اتفاقيات للتعاون بالصيد البحري

وقع المغرب وموريتانيا 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين. جاء ذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في مدينة أغادير وسط المغرب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية أمس السبت.

وترأس مراسم توقيع الاتفاقيات كل من كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي.

وكان ذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس" الدولي للصيد البحري، الذي يُنظم في أغادير بين السادس والتاسع من فبراير/شباط الجاري تحت شعار "البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام"، بمشاركة ممثلين عن 54 دولة.

والاتفاقيات الثلاث هي:

الاتفاقية الأولى شملت مجال المراقبة الصحية والبيطرية.

الاتفاقية الثانية تتعلق بمجال البحث البحري، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة بين عامي 2025 و2026.

الاتفاقية الثالثة تخص مجال التكوين البحري، وتهدف إلى تطوير برامج ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.

ويُعد المغرب من الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري على مستوى القارة الأفريقية، حيث تصدّر الإنتاج الأفريقي لعام 2024 بحجم بلغ نحو 1.42 مليون طن، محتلا المرتبة 13 عالميا.

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كما بلغت صادراته في هذا القطاع نحو 31 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) خلال عام 2023.

ويتمتع المغرب بواجهتين بحريتين تمتدان على طول 3500 كيلومتر، تشمل أكثر من 500 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط شمالا، ونحو 3 آلاف كيلومتر على المحيط الأطلسي غربا.

في المقابل، تمتلك موريتانيا ساحلا يمتد لأكثر من 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، مما يعزز فرص التعاون المشترك في مجال استغلال الموارد البحرية وتطوير الصناعات المرتبطة بها.

اتفاق للربط الكهربائي

وكان المغرب وموريتانيا قد وقعا الثلاثاء الماضي اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين، حسب بيان للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب (حكومي)، صدر عقب ترؤس مدير عام المكتب طارق همان ومدير عام الشركة الموريتانية للكهرباء سيدي سالم محمد العبد اجتماعا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط شهد التوقيع على الاتفاقية.

وأوضح البيان أن الربط الكهربائي بين البلدين يفتح آفاقا للتبادل الطاقي بينهما وبين أوروبا وغرب أفريقيا، في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.